PROMET POTPUNO OBUSTAVLJEN

Teška nesreća na A3: Vozilo naletjelo na pješake kod Novske, stvorile se kilometarske kolone

Hrvatske autoceste
VL
Autor
Večernji.hr
13.02.2026.
u 23:40

Stvorila se kolona duga oko dva kilometra, dok je na izlazu s autoceste na čvoru Novska kolona duga oko kilometar

U petak kasno navečer na autocesti A3 dogodila se prometna nesreća na dionici između čvorova Novska i Okučani. Iz PU sisačko-moslovačke potvrdili su za 24 sata da je vozilo u blizini mjesta Rajić naletjelo na pješake. Više detalja bit će poznato nakon završetka očevida. Zbog nesreće je obustavljen promet za sva vozila između čvorova Novska i Okučani u smjeru Lipovca. Stvorila se kolona duga oko dva kilometra, dok je na izlazu s autoceste na čvoru Novska kolona duga oko kilometar. Prema informacijama HAK-a, promet se preusmjerava obilazno rutom: čvor Novska – DC47 – DC312 – ŽC3252 – DC5 – čvor Okučani.

prometna nesreća

Komentara 1

Pogledaj Sve
SO
soovls
23:51 13.02.2026.

A pješaci su? Ilegalni migranti koji bauljaju okolo gledajući Google karte na mobitelima te trče u susret slijdećem prijevozu ?

