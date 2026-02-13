Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 238
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U TIJEKU ISTRAGA

Muškarac preminuo nakon tučnjave i privođenja na ulici

Oznake na službenim vozilima policije
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Anja Perić/Hina
13.02.2026.
u 20:50

Liječnici su nastavili oživljavanje i prevezli ga u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje je ubrzo proglašena smrt 39-godišnjaka, naglasili su iz PUZ-a

U stanu u Šenovoj ulici u Zagreb u petak nešto iza podneva izbila je tučnjava dvojice muškaraca, nakon koje je jedan od njih napao prolaznicu ispred zgrade, a nedugo potom preminuo u bolnici, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ) u petak. Prema policiji, sukobili su se 39-godišnjak i 37-godišnjak. Stariji je potom istrčao na ulicu i fizički napao građanku, no u pomoć su joj priskočili član obitelji i susjed te ga zadržali do dolaska policije. Muškarac nije slušao naredbe policajaca pa su ga svladali i vezali.

Tijekom postupanja mu je pozlilo, nakon čega su policajci odmah započeli reanimaciju do dolaska hitne pomoći. Liječnici su nastavili oživljavanje i prevezli ga u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje je ubrzo proglašena smrt 39-godišnjaka, naglasili su iz PUZ-a. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja. 
Ključne riječi
smrtni slučaj tučnjava policija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!