Potpisuje se ugovor o otkupu Spaladium Arene

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sutra će, u pratnji ministara Olega Butkovića, Nataše Mikuš Žigman, Marije Vučković, Tončija Glavine i Radovana Fuchsa, posjetiti Split i Splitsko-dalmatinsku županiju.

Pročišćivač na Jadru

Premijer će sudjelovati na svečanosti početka radova na izgradnji uređaja za kondicioniranje pitke vode s izvora rijeke Jadro u Solinu, nakon čega će u Splitu održati sastanak sa županom Splitsko-dalmatinske županije Blaženkom Bobanom i gradonačelnikom Grada Splita Tomislavom Šutom. Tom će prigodom biti upriličeno i uručenje te potpisivanje niza ugovora i sporazuma iz nadležnosti ministarstava čiji će ministri boraviti u Splitu.

Među njima je ugovor koji će Grad Split potpisati s bankama o otkupu Spaladium Arene za 5,7 milijuna eura. Tom se sporazumu usprotivila splitska oporba, predvođena strankom Centar, smatrajući da je Grad Split trebao dovršiti postupak kupnje Spaladium Arene na sudskoj dražbi, na kojoj je njihova administracija objekt izlicitirala za 2501 euro.

– Potpisivanjem ugovora o kupnji Spaladium Arene, koja već dvije godine propada, a šteta na objektu iz dana u dan sve je veća, dobit ćemo dvoranu čija je vrijednost oko 60 milijuna eura za višestruko manji iznos. Budemo li nastavili voditi sporove s bankama, koje od Grada potražuju 120 milijuna eura, a čiji je ishod neizvjestan, Spaladium Arena i dalje će ostati zatvorena i cijela se situacija može vući unedogled – rekao nam je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Komentirajući istupe saborske zastupnice i gradske vijećnice Marijane Puljak, koja tvrdi kako je kupnja Spaladium Arene pogodovanje bankama te da je Šuta zatajio odluku Ustavnog suda koji je poništio odluku na temelju koje je Trgovački sud prihvatio žalbu banaka i poništio sudsku dražbu, kaže kako je riječ o politikantstvu i lažima. On smatra da ta odluka ništa ne mijenja jer bi se svakim daljnjim odugovlačenjem s rješavanjem Spaladium Arene situacija pogoršavala.

Dvorana u izrazito lošem stanju i potrebna joj temeljita obnova, a Šuta procjenjuje da bi ponovno mogla biti stavljena u funkciju početkom 2027. godine. Šuta je vrlo zadovoljan zbog dolaska premijera i ministara, već drugi put u njegovu mandatu. Ističe kako će se za Grad Split i Županiju dogoditi niz važnih stvari.

– Jako me veseli i početak radova na uređaju za kondicioniranje pitke vode na Jadru u Solinu. Riječ je o projektu koji sam osobno počeo pripremati još 2018. godine, dok sam bio direktor Vodovoda i kanalizacije. Projekt je složen i zahtjevan, a Vlada je stala iza njega te osigurala financijska sredstva – kaže Šuta, najavljujući i potpisivanje niza dodatnih sporazuma.

Deset novih autobusa

– Počinju i radovi na rotoru TTS-a, koji će se povezati s rotorom u Mravincima, koji je već u izgradnji. Cesta od Mravinaca do TTS-a, kao i početak radova između Omiša i Dugog Rata, dokaz su da će se zaobilaznica Split – Omiš realizirati u idućem razdoblju. Veseli me i činjenica da će se ove godine raspisati natječaj za radove između TTS-a i Grljevca, čime će cijela prometna priča biti zaokružena. Također, potpisat će se i ugovor vezan za budući centar za umjetnu inteligenciju između Carneta, Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, kao i ugovor o nabavi deset električnih autobusa – najavio je Šuta.