ZBOG TRUMPOVA ODBORA ZA MIR

Milanović prozvao Plenkovića: 'Nitko me nije kontaktirao'

Čakovec: Predsjednik Milanović sudjelovao na svečanoj akademiji "Večer međimurskog identiteta"
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Večernji.hr
23.01.2026.
u 14:30

Predsjednik Republike ističe da do sada nije bio konzultiran niti je od njega zatraženo da zauzme stajalište o ovom vanjskopolitički i strateški važnom pitanju.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović pozvao je predsjednika Vlade Republike Hrvatske na konzultacije vezane uz poziv Republici Hrvatskoj da pristupi Odboru za mir, međunarodnoj inicijativi osnovanoj na prijedlog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.

Imajući u vidu da je riječ o uspostavi nove međunarodne organizacije, kao i izjavu predsjednika Vlade RH da Vlada „trenutačno procjenjuje pravne i druge aspekte prijedloga“, predsjednik Republike ističe da do sada nije bio konzultiran niti je od njega zatraženo da zauzme stajalište o ovom vanjskopolitički i strateški važnom pitanju.

Predsjednik Republike podsjeća da prema članku 99. stavku 1. Ustava Republike Hrvatske, Predsjednik Republike i Vlada Republike Hrvatske surađuju u oblikovanju i provođenju vanjske politike. Slijedom toga, donošenje bilo kakve odluke o pristupanju Republike Hrvatske Odboru za mir mora prethodno biti usuglašeno između Predsjednika Republike i Vlade RH.

Predsjednik Republike očekuje od predsjednika Vlade RH cjelovite informacije o dosadašnjim postupcima i procjenama Vlade vezanim uz ovaj poziv, kako bi se na temelju potpune i transparentne razmjene informacija mogao oblikovati jedinstven stav Republike Hrvatske. Samostalno odlučivanje Vlade Republike Hrvatske o ovom pitanju, bez suradnje i usuglašavanja s Predsjednikom Republike, bilo bi protivno Ustavu Republike Hrvatske.

Avatar tuđinskekratkenoge
tuđinskekratkenoge
14:41 23.01.2026.

Kad nanosi veliku štetu međunarodnom ugledu Republike Hrvatske konzultira li on nekog prije toga?

JO
Joža
14:35 23.01.2026.

Kad si nebitan

VS
vrbe.sadim
14:42 23.01.2026.

Što Ustav govori o primitivnim prostacima koji s pozicije PRH pokušavaju postati PVRH?

