Milanović prozvao Plenkovića: 'Nitko me nije kontaktirao'

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović pozvao je predsjednika Vlade Republike Hrvatske na konzultacije vezane uz poziv Republici Hrvatskoj da pristupi Odboru za mir, međunarodnoj inicijativi osnovanoj na prijedlog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.

Imajući u vidu da je riječ o uspostavi nove međunarodne organizacije, kao i izjavu predsjednika Vlade RH da Vlada „trenutačno procjenjuje pravne i druge aspekte prijedloga“, predsjednik Republike ističe da do sada nije bio konzultiran niti je od njega zatraženo da zauzme stajalište o ovom vanjskopolitički i strateški važnom pitanju.

Predsjednik Republike podsjeća da prema članku 99. stavku 1. Ustava Republike Hrvatske, Predsjednik Republike i Vlada Republike Hrvatske surađuju u oblikovanju i provođenju vanjske politike. Slijedom toga, donošenje bilo kakve odluke o pristupanju Republike Hrvatske Odboru za mir mora prethodno biti usuglašeno između Predsjednika Republike i Vlade RH.

Predsjednik Republike očekuje od predsjednika Vlade RH cjelovite informacije o dosadašnjim postupcima i procjenama Vlade vezanim uz ovaj poziv, kako bi se na temelju potpune i transparentne razmjene informacija mogao oblikovati jedinstven stav Republike Hrvatske. Samostalno odlučivanje Vlade Republike Hrvatske o ovom pitanju, bez suradnje i usuglašavanja s Predsjednikom Republike, bilo bi protivno Ustavu Republike Hrvatske.