Popularna destinacija za medeni mjesec broji više od 3000 slučajeva HIV-a. 'Pojedinci ubrizgavaju krv već drogirane osobe'

Popularno odredište za medeni mjesec, Fidži, suočava se s najbrže rastućom epidemijom HIV-a na Pacifiku, a dužnosnici kao jedan od glavnih uzroka navode sve rašireniju upotrebu metamfetamina. Prema podacima UNAIDS-a i Ministarstva zdravstva Fidžija, očekuje se da bi se broj slučajeva HIV-a/AIDS-a tijekom ove godine mogao udvostručiti i premašiti 3000.

Vlasti ističu da upravo konzumacija droga snažno potiče rast broja novih slučajeva u toj pacifičkoj otočnoj državi. U prosincu je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila procjenu u kojoj su utvrđene nesigurne prakse ubrizgavanja droga, što osobe koje injektiraju drogu izlaže povećanom riziku od prijenosa HIV-a. Širenju zaraze pridonosi i tzv. 'Bluetooth trend', praksa u kojoj pojedinci ubrizgavaju krv već drogirane osobe kako bi postigli učinak opijenosti kada si ne mogu priuštiti vlastitu drogu.

Prema toj procjeni, tijekom 2024. prijavljena su 1.583 nova slučaja HIV-a, dok je u prvih šest mjeseci 2025. zabilježeno još 1.226 slučajeva. Najzastupljenija droga je kristalni metamfetamin, a analiza je pokazala da je polovica ispitanika koristila potencijalno kontaminirane šprice. Jedan sugovornik iz organizacije Talanoa Law and Justice rekao je istraživačima da droge djeluju na dijelove mozga zadužene za rasuđivanje i emocije. 'Ljudi mogu događaje oko sebe tumačiti na posve različite načine. Možda samo prođete pokraj nekoga, a on pomisli da ga pratite. Ako ne mogu kontrolirati impulse, postaju agresivni', naveo je.

Predstavnica Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) Munkhtuya Altangerel ocijenila je nalaze procjene ozbiljnim upozorenjem. 'Epidemija HIV-a na Fidžiju nije samo zdravstveni problem, riječ je o razvojnom i ljudskopravaškom izazovu koji ugrožava živote, zajednice i društveni napredak', poručila je u priopćenju. Dodala je kako je nužno hitno i odlučno proširiti programe smanjenja štete, povećati dostupnost testiranja i liječenja te osigurati da nitko ne ostane izvan sustava skrbi.

Prema službenim podacima, Fidži je prošle godine posjetilo 986.367 turista. Riječ je o iznimno popularnoj destinaciji za mladence, poznatoj po bijelim pješčanim plažama, ronjenju na koraljnim grebenima i izoliranim otočnim resortima. Australsko upozorenje za putovanja navodi HIV/AIDS i spolno prenosive bolesti kao zdravstveni rizik za posjetitelje Fidžija. 'Stope zaraze HIV-om/AIDS-om su u porastu, a vlada Fidžija proglasila je izbijanje epidemije HIV-a. Poduzmite mjere opreza ako sudjelujete u aktivnostima koje mogu povećati rizik od zaraze', stoji u upozorenju.