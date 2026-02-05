Naši Portali
DOČEK POMIJEŠAO KARTE NA POLITIČKOJ SCENI

Ima li Plenković i nakon Thompsona 'strateški trokut' s manjinama i liberalima

Autor
Iva Boban Valečić
05.02.2026.
u 19:30

HDZ i Selak Raspudić Tomaševićevu zabranu ZDS šalju na ocjenu ustavnosti

Događaji oko dočeka brončane rukometne reprezentacije na središnjem zagrebačkom trgu iznova su promiješali karte na političkoj sceni, čineći vrlo izglednom polarizaciju biračkog tijela na parlamentarnim izborima, ma kada se oni dogodili. Organizacijom dočeka rukometaša uz neizbježnog Thompsona HDZ se, makar i privremeno, pomaknuo udesno, sužavajući prostor za desnije stranke, kojima u prvi mah nije preostalo drugo nego da brane potez Andreja Plenkovića.

Prerano je, međutim, zaključiti kako će trenutačno “paralizirana” desnica sve do parlamentarnih izbora ostati prisiljena igrati novu HDZ-ovu igru, budući da Thompson nije jedina crta razgraničenja između Plenkovićeva HDZ-a i ovih, u ovom času prilično oslabljenih manjih stranaka.

Ključne riječi
oporba Doček rukometaša HDZ Andrej Plenković

Komentara 25

Pogledaj Sve
Avatar Tata za Ustav
Tata za Ustav
19:47 05.02.2026.

Nije potrebna ocjena ustavnosti, nego je potrebno da resorno ministarstvo ukine protuzakoniti zaključak gradske skupštine kojim se Tomaševiću daje ovlast koja mu ne pripada po zakonu. Što bi bilo da, recimo, neko općinsko vijeće ovlasti općinskog načelnika da proglasi otcjepljenje od Hrvatske? Bi li se to slalo na ocjenu ustavnosti, ili bi se to odmah poništilo? Ovo je potpuno ista priča, daje se ovlast nekakvom Tomaševiću da tumači Ustav i odlučuje što je po Ustavu, a što nije.

AN
Antonio1952
19:54 05.02.2026.

Plenkovic ce vas izludit, onako smireno i argumentirano odgovara na sve moramo nebuloze.

SI
Sivooki
19:44 05.02.2026.

A je li? Meščini da se Tomek pogubio, misleći da je vlasnik grada Zagreba. Puko mu balon i tresnuo o zemlju...

