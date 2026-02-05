Ima li Plenković i nakon Thompsona 'strateški trokut' s manjinama i liberalima

Događaji oko dočeka brončane rukometne reprezentacije na središnjem zagrebačkom trgu iznova su promiješali karte na političkoj sceni, čineći vrlo izglednom polarizaciju biračkog tijela na parlamentarnim izborima, ma kada se oni dogodili. Organizacijom dočeka rukometaša uz neizbježnog Thompsona HDZ se, makar i privremeno, pomaknuo udesno, sužavajući prostor za desnije stranke, kojima u prvi mah nije preostalo drugo nego da brane potez Andreja Plenkovića.



Prerano je, međutim, zaključiti kako će trenutačno “paralizirana” desnica sve do parlamentarnih izbora ostati prisiljena igrati novu HDZ-ovu igru, budući da Thompson nije jedina crta razgraničenja između Plenkovićeva HDZ-a i ovih, u ovom času prilično oslabljenih manjih stranaka.