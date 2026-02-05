Preokret u svjetskom poretku moći? 'Sada vidim potpuni kolaps svega na čemu sam radio 45 godina'

Istekao je novi sporazum o smanjenju strateškog naoružanja (START), koji je ograničavao broj raspoređenih nuklearnih bojevih glava u posjedu SAD-a i Rusije. To je prvi put od 1970-ih da dvije sile nemaju postignut sporazum bez barem pregovora o novom ugovoru. U vrijeme ogromnih geopolitičkih previranja, analitičari i diplomati zabrinuti su da je postavljena pozornica za novu utrku u nuklearnom naoružanju. To je zato što prvi put u povijesti natjecanje neće biti ograničeno samo na Rusiju i SAD. Kina je također razvijala nuklearno oružje zapanjujućom brzinom, udvostručivši svoje zalihe bojevih glava u posljednjih šest godina. I upravo će uspon Kine biti najveća briga Donalda Trumpa. Trostrana utrka bit će izuzetno destabilizirajuća za svjetski poredak. Ako Amerika pokuša izgraditi arsenal dovoljno velik da odjednom odvrati svoja dva neprijatelja, to će potaknuti još dramatičnije povećanje njihovih zaliha.

"Ovo je kraj jedne ere. Nije kraj kontrole naoružanja, ali definitivno je kraj kontrole naoružanja kakvu poznajemo", kaže Heather Williams, direktorica Projekta o nuklearnim pitanjima u Centru za strateške i međunarodne studije (CSIS). Manje nuklearne sile poput Velike Britanije i Francuske također će se suočiti s pritiskom da krenu u gomilanje, posebno u vrijeme kada se američka sigurnosna jamstva čine manje pouzdanima. I vjerojatno će doći do širenja novih nuklearnih država. Trump desetljećima inzistira na denuklearizaciji. Ali čini se da nema strategiju kako to postići. Njegovi planovi za izgradnju novog sustava raketne obrane – koji naziva "Zlatnom kupolom" samo raspiruju vatru.

Nikolaj Sokov, koji je s ruske strane radio na ugovorima o nuklearnom naoružanju iz Hladnog rata, kaže: "Uvijek sam bio prilično ponosan na ono što sam učinio. Pregovarao sam o sporazumima koji su rezultirali smanjenjem nuklearnog oružja za oko 80%. Sada vidim potpuni kolaps svega na čemu sam radio 45 godina".

Pregovori o nuklearnom naoružanju između Sovjetskog Saveza i Sjedinjenih Država tijekom Hladnog rata bili su intenzivni i konfrontacijski. Sporazum Novi START , koji su 2010. godine potpisali tadašnji američki predsjednik Barack Obama i ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, bio je posljednji u nizu uzastopnih ugovora kojima je smanjena količina raspoređenih bojevih glava svake sile s 12 000 početkom 1990-ih na 1 550. Sporazum nadzire sva tri sustava za isporuku nuklearnog oružja: interkontinentalne balističke rakete (ICBM), balističke rakete lansirane s podmornica (SLBM) i bombardere. Također je dogovorila pravila o transparentnosti, uključujući odredbu da će svaka zemlja provoditi 18 inspekcija svog nuklearnog oružja na licu mjesta godišnje. Putin je 2023. godine obustavio sudjelovanje Rusije u sporazumu, zaustavivši inspekcije i razmjenu podataka. Međutim, obje strane su dale do znanja da su se držale brojčanih ograničenja sporazuma. Trenutno SAD imaju 1419 raspoređenih strateških bojevih glava, dok Rusija ima 1549. U rujnu je Putin rekao da je Rusija spremna održati numerička ograničenja ugovora još godinu dana ako SAD "djeluju u sličnom duhu". No, u siječnju je Kremlj izjavio da još uvijek nije dobio odgovor od Trumpa. „Ako istekne, istekne. Napravit ćemo bolji sporazum“, rekao je američki predsjednik za The New York Times prošli mjesec. Ali nema nikakvih razgovora u pripremi, piše Telegraph.

"Nitko čak ni ne govori o pregovorima, osim vrlo općenitih izjava", kaže Sokov, koji je sada viši suradnik u Bečkom centru za razoružanje i neširenje nuklearnog oružja. "Problem je što gubimo svaku vrstu predvidljivosti koju smo nekad imali", dodao je. Sporazum istječe u vrijeme kada Putin već koristi nuklearne prijetnje kako bi izvršio pritisak na Zapad zbog njegove podrške Ukrajini. Ruski čelnik stavio je nuklearno oružje u stanje pojačane pripravnosti i najavio da će rusko nuklearno oružje biti raspoređeno u Bjelorusiji. Također je ulagao velika sredstva u nove sustave za isporuku, poput ruskih balističkih raketa srednjeg dometa Orešnik. Bez sporazuma o nuklearnom razoružanju, prvo što će SAD i Rusija vjerojatno učiniti bit će brzo povećanje broja bojevih glava. Obje zemlje imaju puno veće zalihe od onih koje su natovarile na rakete. Uključujući „neraspoređene i umirovljene bojeve glave“ – one koje se ne mogu lansirati pritiskom na gumb – SAD ih ima 5225, dok Rusija ima 5580. Zajedno posjeduju 87% svjetskog nuklearnog oružja. Kratkoročno, jednostavnim postavljanjem više postojećih bojevih glava na svoje ICBM-ove, SLBM-ove i bombardere, svaka strana bi mogla udvostručiti svoje strateški raspoređene bojeve glave na negdje oko 3000 svaka u roku od godinu ili dvije, kaže Daryl Kimball, izvršni direktor Udruženja za kontrolu naoružanja.

Georgia Cole iz programa međunarodne sigurnosti Chatham Housea kaže: "Definitivno idemo u smjeru nove, neograničene utrke u nuklearnom naoružanju.To ne samo da znači da bismo mogli gledati u svijet s puno više nuklearnog oružja kao što smo imali u Hladnom ratu, već će to biti i bez mjera verifikacije i transparentnosti te bez dijaloga. To također povećava rizik od pogrešnih procjena i eskalacije".

"Čak i u jeku Hladnog rata, nastavili smo suradnju u kontroli nuklearnog naoružanja. Ako apsolutno nema nikakvih dogovorenih ograničenja za nuklearne prijestolnice, moramo se bojati da bismo mogli biti na rubu utrke u nuklearnom naoružanju", kaže Rose Gottemoeller, bivša zamjenica glavnog tajnika NATO-a. Xi Jinping je prošlog rujna bio u svom sjaju dok su tisuće vojnika i naoružanih osoba prolazile pored njega tijekom parade povodom Dana pobjede u Kini. Za iskusne promatrače nuklearnog oružja, državništvo kineskog predsjednika uključivalo je zapanjujući prizor. Među naoružanjem bila je i kompletna nuklearna trijada sustava s podmorničkim mogućnostima plus pet novih interkontinentalnih sustava dometa. Dok se Rusija i SAD bore u dvoboju, čelnici u Pekingu tiho se pripremaju za nadolazeću utrku u naoružanju. Iako su kineske zalihe nuklearnih bojevih glava još uvijek manje u usporedbi s Rusijom i Amerikom, Xi je zapanjujućim tempom povećao svoje nuklearne sposobnosti. Prema podacima Federacije američkih znanstvenika, Kina je 2019. godine imala 290 nuklearnih bojevih glava. Do 2025. godine imala ih je 600. Kina sada posjeduje otprilike dvostruko više bojevih glava od Francuske, koja je četvrta najveća nuklearna sila.

"Apsolutno je šokantno koliko su kineski arsenali narasli od 2010.", kaže Williams iz CSIS-a, koji je ujedno i član Savjetodavnog odbora glavnog tajnika UN-a za pitanja razoružanja. Pentagon procjenjuje da će Kina do 2030. imati više od 1000 bojevih glava. Upozorio je da bi kineske zalihe mogle doseći 1500 do 2035. Xi ne samo da povećava broj bojevih glava, već i sposobnost Kine da isporuči to oružje do njihovih ciljeva. U posljednjih šest godina Kina je povećala broj svojih lansera interkontinentalnih balističkih raketa (ICBM) s 90 na 550, pokazuju procjene Pentagona. Također je povećala broj svojih balističkih raketa srednjeg dometa (IRBM) sa 120 na 550.

Za mnoge je prekretnica nastupila 2021. godine, kada su znanstvenici otkrili da Kinezi grade ogromna polja s gotovo 300 silosa za skladištenje interkontinentalnih balističkih raketa u zapadnoj Kini. To je otkrivalo ne samo razmjere kineskog gomilanja vojske već i njezine namjere. Kina službeno ima politiku "ne prve upotrebe", tvrdeći da nikada neće biti prva koja će napasti. Silosi interkontinentalnih balističkih raketa sugeriraju drugačije. Silosi su postavljeni u zemlji i nepokretni su, što znači da su od svih sustava za dostavu u nuklearnoj trijadi najranjiviji na prvi udar. Drugim riječima, oni nisu osobito učinkovito oružje za drugi udar, kaže Mark Melamed iz Globalnog programa nuklearne politike Inicijative za nuklearne prijetnje (NTI).

Druga teorija je da su silosi namijenjeni kao nuklearni štit. Ako je to slučaj, to je znak upozorenja za Tajvan, za koji je Xi u svom novogodišnjem govoru obećao ponovno ujedinjenje s Kinom. Xi bi mogao planirati da silosi djeluju kao svojevrsna spužva za nuklearni odgovor ako Kina napravi potez prema Tajvanu, kaže Williams, upijajući udare prije nego što Peking može uzvratiti. "Ideja je da bi protivnik lansirao mnogo svog nuklearnog oružja na te silose, što bi masovno iscrpilo ​​protivničke nuklearne snage", dodje. Posjedovanje arsenala oružja koje može dosegnuti SAD također bi moglo biti osmišljeno kako bi se odvratilo SAD od dolaska u obranu Tajvana. SAD i Rusija imaju ono što je poznato kao odnos "brzog prvog udara", što znači da obje države drže sličan broj bojevih glava u stanju vrlo visoke pripravnosti, tako da ako jedna pokuša lansirati, druga bi mogla lansirati na upozorenje. To je poznato kao "stabilnost prvog udara".

"Zabrinjavajuće je da Kina ne samo da jača snage odmazde, već želi imati takav odnos uzajamne ranjivosti sa Sjedinjenim Državama“, kaže Gottemoeller, bivši dužnosnik NATO-a. Otkad je došao na vlast 2012. godine, Xi je provodio opsežan program modernizacije vojske. Prema podacima Međunarodnog instituta za istraživanje mira u Stockholmu (Sipr), 2012. godine kineska vojna potrošnja iznosila je šestinu američke. Do 2024. godine iznosila je trećinu, oko 318 milijardi dolara (233 milijarde funti). Kineska flota bojnih brodova premašila je američku 2014. godine, a očekuje se da će do 2030. godine porasti za 48%. U siječnju je Xi pokrenuo izvanrednu čistku protiv najviše rangiranog kineskog generala. Taj potez govori ili o ozbiljnim problemima s korupcijom ili o nastojanju da učvrsti svoju moć, ili o oboje, kaže Andrew Krepinevich, viši suradnik na Hudsonovom institutu.

Kineski nuklearni uspon iznenada ima nevjerojatno opasne implikacije u eri kada dvije najveće svjetske nuklearne sile nemaju ograničenja svojih zaliha. Uspon Kine, a ne Rusije, bit će najveći potencijalni pokretač američke potrebe za povećanjem strateškog arsenala, kaže Kingston Reif, viši međunarodni i obrambeni istraživač pri Randu. "To je ono što nazivamo problemom dvaju ravnopravnih nuklearnih snaga, jer Sjedinjene Države moraju istovremeno odvraćati Rusiju i Kinu", kaže Gottemoeller.

Ali ako bi Amerika pokušala izgraditi nuklearno sredstvo odvraćanja dovoljno veliko da bi teoretski mogla dobiti nuklearni rat protiv Kine i Rusije odvojeno, to bi uništilo svaku nadu u stabilnost prvog udara. Xi i Putin su saveznici, ali iako su proglasili partnerstvo "bez ograničenja", što znači da nijedno područje suradnje nije zabranjeno, analitičari kažu da među njima nema dovoljno povjerenja za stvaranje zajedničkih nuklearnih sila. Oboje bi stalno povećavali svoje zalihe kako bi pokušali konkurirati Americi na individualnoj razini, a Amerika bi stalno povećavala svoje zalihe kako bi ih oboje nadmašila zajedno. Sokov kaže: "Nikada nismo imali trokut u povijesti nuklearnog doba. Trokut je inherentno nestabilan. Možeš odvratiti jednog, ali ne možeš odvratiti dva".

Otkako se vratio na dužnost, Trumpova politika o nuklearnom oružju nije jasna. Dao je malo izjava o nuklearnim pitanjima, a njegova Nacionalna obrambena strategija rijetko je spominjala nuklearno oružje. U objavi na Truth Social krajem listopada, neposredno prije susreta s Xijem u Južnoj Koreji, Trump je također zauzeo zapaljiv stav. "Zbog programa testiranja drugih zemalja, naredio sam Ministarstvu rata da započne testiranje našeg nuklearnog oružja na ravnopravnoj osnovi. Taj će proces započeti odmah“, napisao je. Nuklearni stručnjaci bili su zbunjeni. "Ministarstvo obrane zapravo nije odgovorno za nuklearna testiranja“, kaže Melamed iz NTI-a. Nacionalna uprava za nuklearnu sigurnost, koja se nalazi u Ministarstvu energetike, odgovorna je za same nuklearne bojeve glave. Ponovno pokretanje testiranja nuklearnog oružja također bi bila velika pogreška nacionalne sigurnosti, upozorava Melamed. Kina i Rusija bi vjerojatno slijedile taj primjer. Kina, koja je provela puno manje testova, imala bi puno više za dobiti od SAD-a u smislu kako izgraditi bolje oružje jer ima manje podataka iz prošlih testiranja. Čini se da Trump u svojoj administraciji nije dao prioritet stručnosti u nuklearnom oružju.

Dužnosnici Bijele kuće ističu Trumpovu izraženu želju da se pozabavi prijetnjom koju nuklearno oružje predstavlja svijetu te kažu da će Trump sam odlučiti o daljnjem putu kontrole nuklearnog naoružanja. Trump je očito oprezan prema usponu Kine. U razgovorima s Putinom i Xijem tijekom prošle godine spomenuo je nuklearno oružje. Kina, međutim, inzistira da ne može sudjelovati u sporazumima o kontroli naoružanja dok ne postigne paritet sa SAD-om i Rusijom. Trumpovi planovi za njegov raketni obrambeni štit Zlatna kupola, za koji je predsjednik obećao da će "razmjestiti tehnologije sljedeće generacije diljem kopna, mora i svemira", čine situaciju još zategnutijom.