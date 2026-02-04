Naši Portali
NAKON 130 GODINA

Hrvatski industrijski div gasi svoje pogone, 300 radnika ostaje bez posla: 'Borit ćemo se'

Ruševine nekadašnje tvornice Janko Gredelj snimljene iz zraka
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
04.02.2026.
u 20:48

Prema najavama, svi zaposlenici trebali bi biti otpušteni do sredine sljedeće godine, uz isplatu otpremnina

Nakon više od stoljeća rada, tvornica željezničkih vozila Gredelj suočava se s gašenjem proizvodnje. Uprava slovačke kompanije Tatravagonka, aktualnog vlasnika, donijela je odluku o trajnom prestanku gospodarskih aktivnosti do lipnja 2026. godine, stoji u obavijesti istaknutoj na oglasnoj ploči tvornice.

Odluka je snažno odjeknula među radnicima i sindikatima, piše Dnenvik.hr. Prema najavama, svi zaposlenici trebali bi biti otpušteni do sredine sljedeće godine, uz isplatu otpremnina. Još nije poznato hoće li manji broj radnika privremeno ostati radi održavanja pogona. „U odluci jasno stoji da će svi radnici biti otpušteni. Hoće li dio njih ostati zbog održavanja hladnog pogona, zasad nije poznato, ali plan je da se do lipnja 2026. proizvodnja ugasi“, izjavio je Tomislav Rajković, predsjednik Udruge radničkih sindikata Hrvatske.

Egzistencija oko 300 radnika dovedena je u pitanje, iako ih je u Gredelju nekada bilo i dvostruko više. Uprava tvornice nije željela stati pred kamere, a odgovori o budućnosti proizvodnje i radnih mjesta izostaju. Posebno zabrinjava činjenica da su neke narudžbe osiguravale posao sve do 2032. godine, no nije jasno što će biti s postojećim ugovorima niti tko će ubuduće održavati vozila za HŽ Putnički prijevoz.

Iz tvrtke koja upravlja Gredeljem nakon stečaja stigao je tek kratak pisani odgovor u kojem navode da trenutačno nema ugovorenih novih poslova koji bi omogućili nastavak proizvodnje u punom kapacitetu, ali da mogućnost novih projekata u budućnosti nije isključena.

Sindikat upozorava da vlasnik ima više opcija, od prodaje vrijednog zemljišta do preseljenja strojeva i proizvodnje u druge države u kojima posluje. „Borit ćemo se da Gredelj nastavi poslovati. Ako to ne može sadašnji vlasnik, onda mora netko drugi“, poručuje Rajković.

Tomašević šalje račun Plenkoviću: Poznato koliko će državu stajati čišćenje Trga nakon dočeka
Ključne riječi
radnici tvrtka stečaj Gredelj

Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
21:49 04.02.2026.

Ma tko upali svjetlo, da mu...!!!

MR
MrWho
21:45 04.02.2026.

Pitajte vrlog Butkovića! 300 hrvatskih obitelji ostaje bez osnovnih egzenstijalnih uvjeta ali nije tu kraj....slijedi HŽ Cargo, slijedi Održavanje vagona....slijede Tehnički servisi.....pitajte kokošara Butkovića i mafijaša Mrgana, i nemojte reći da niste znali......

