120 policajaca u akciji diljem zemlje: Traju pretresi i uhićenja, ove županije se spominju
VELIKA AKCIJA MUP-A

120 policajaca u akciji diljem zemlje: Traju pretresi i uhićenja, ove županije se spominju

Robert Jurišić
04.02.2026.
u 09:31

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene osobe bit će predane pritvorskom nadzorniku te će policija protiv njih podnijeti kaznenu prijavu Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - objavio je MUP

U tijeku je velika policijska akcija koja se provodi diljem zemlje

  • U tijeku je velika akcija MUP-a
  • Na terenu je 120 policajaca
  • Akcija se provodi na području Policijske uprave zagrebačke, primorsko-goranske, ličko-senjske i zadarske

Tijek događaja:

9:40 - Ukupno 120 policajaca je na terenu te uhićuju ljude na području Policijske uprave zagrebačke, primorsko-goranske, ličko-senjske i zadarske zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela iz domene kriminaliteta droga, imovinskog kriminaliteta, krivotvorenja isprava u sastavu zločinačkog udruženja te pranja novca.

- Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (služba Rijeka), u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, provode kriminalističko istraživanje kojim je obuhvaćen veći broj osoba zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela iz domene kriminaliteta droga, imovinskog kriminaliteta, krivotvorenja isprava u sastavu zločinačkog udruženja te pranja novca.

Tijekom jutra započela su uhićenja, a postupanja traju na području Policijske uprave zagrebačke, primorsko-goranske, ličko-senjske i zadarske gdje su u tijeku provođenja hitnih dokaznih radnji.

Akciju provodi 120 policijskih službenika kriminalističke, specijalne i interventne policije. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene osobe bit će predane pritvorskom nadzorniku te će policija protiv njih podnijeti kaznenu prijavu Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - objavio je MUP.

