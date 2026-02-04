120 policajaca u akciji diljem zemlje: Traju pretresi i uhićenja, ove županije se spominju

U tijeku je velika policijska akcija koja se provodi diljem zemlje.

U tijeku je velika akcija MUP-a

Na terenu je 120 policajaca

Akcija se provodi na području Policijske uprave zagrebačke, primorsko-goranske, ličko-senjske i zadarske

Tijek događaja:

9:40 - Ukupno 120 policajaca je na terenu te uhićuju ljude na području Policijske uprave zagrebačke, primorsko-goranske, ličko-senjske i zadarske zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela iz domene kriminaliteta droga, imovinskog kriminaliteta, krivotvorenja isprava u sastavu zločinačkog udruženja te pranja novca.

- Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (služba Rijeka), u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, provode kriminalističko istraživanje kojim je obuhvaćen veći broj osoba zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela iz domene kriminaliteta droga, imovinskog kriminaliteta, krivotvorenja isprava u sastavu zločinačkog udruženja te pranja novca.

Tijekom jutra započela su uhićenja, a postupanja traju na području Policijske uprave zagrebačke, primorsko-goranske, ličko-senjske i zadarske gdje su u tijeku provođenja hitnih dokaznih radnji.

Akciju provodi 120 policijskih službenika kriminalističke, specijalne i interventne policije. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene osobe bit će predane pritvorskom nadzorniku te će policija protiv njih podnijeti kaznenu prijavu Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - objavio je MUP.