Hrvat otkrio pravu istinu o životu u Njemačkoj: 'Doma sam živčan nakon dva dana, a ovdje...'

"Mlad sam, visoko obrazovan, imam par godina iskustva u struci i eto, razmišljam otići raditi u inozemstvo jer zašto ne", započeo je svoju objavu korisnik na Redditu, ciljajući na Ameriku ili Kanadu i tražeći iskustva drugih. Rasprava koja je uslijedila nudi iskren uvid u razloge zbog kojih gotovo svaki peti radno sposoban Hrvat danas živi izvan domovine. Najviše pažnje privukla su iskustva koja govore o potpunoj transformaciji kvalitete života. "Deset godina u Bavarskoj, apsolutno se preporodio. Samim micanjem s Balkana 90% posto svih mojih psihičkih problema je jednostavno nestalo", napisao je jedan korisnik, čiji je komentar dobio najviše podrške.

Opisuje život u malom gradu, gdje bez stresa i "ubijanja od posla" kao skladištar živi komotno i još uspije uštedjeti, što mu je u Hrvatskoj, kako kaže, bila "čista fantazija". Njegova priča odjekuje u kontekstu nedavnih podataka Eurostata, koji pokazuju da njemačka minimalna bruto plaća od 2,343 eura daleko nadmašuje hrvatskih 1,050 eura, nudeći financijsku sigurnost o kojoj mnogi u Hrvatskoj mogu samo sanjati. Slična iskustva dijele i drugi iz Njemačke, Irske i Nizozemske, navodeći uređen sustav i mentalni mir kao ključne prednosti. "U Hrvatskoj sam živčan nakon dva dana", sažima jedan od iseljenika.

Iako je autor objave izrazio želju za odlaskom u Ameriku ili Kanadu, odgovori sunarodnjaka koji tamo žive oslikavaju znatno složeniju sliku. Korisnik koji u Kanadi živi više od deset godina upozorava na visoku inflaciju, rast troškova života i sve teže uvjete za nove imigrante. "Za nove imigrante, pogotovo Europljane, bih preporučio Kanadu jedino ako bi našli neki posao unaprijed koji će plaćati najmanje 35-40 dolara po satu", savjetuje on, dodajući da je situacija danas dvostruko teža nego kad je on dolazio. Njegove riječi podupiru i nedavne odluke kanadske vlade o smanjenju ciljeva za useljavanje, što otežava ulazak u zemlju.

Situacija u Sjedinjenim Američkim Državama čini se još izazovnijom. Jedan korisnik s desetogodišnjim iskustvom života u Americi izravno obeshrabruje svaki pokušaj selidbe u ovom trenutku. "Imigracijske službe su u takvom kaosu da su opcije za dobivanje radnih dozvola lošije nego ikad", ističe, navodeći kao primjer vizu H1B za visokokvalificirane radnike koja poslodavce odnedavno košta dodatnih 100,000 dolara ako radnik ne dolazi iz američkog obrazovnog sustava. Ova nova prepreka, uz strože provjere uvedene predsjedničkom proklamacijom početkom godine, čini američki san sve daljim za mnoge Hrvate.

Unatoč svim izazovima, zajednički nazivnik većine komentara je osjećaj osobnog oslobođenja. Mnogi ističu da su se u inozemstvu riješili društvenog pritiska i "balkanskih mušica". "Ako ne voliš to da je Hrvatska Balkan... zapad ti dođe ko neko oslobođenje i sloboda", piše korisnik koji je živio u Torontu i Londonu. Drugi dodaje: "Mogu biti tko god želim da budem. Volim individualizam i slobodu, što ne postoji u ex yu državama jer je tu primitivan način života koji ubija."