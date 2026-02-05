Udruga Hrvatsko-talijanski mozaik u Münchenu održala radionice o recikliranju kravate “CroaTie”

U prostorijama Hrvatske katoličke župe u Münchenu održana je radionica za djecu i roditelje o recikliranju kravate “CroaTie”. Projekt je to udruge "Hrvatsko-talijanski mozaik“ iz Rima, a osmislila ju je voditeljica ovog projekta, Ana Kovačević. Radionica je održana u prostorijama Hrvatske katoličke župe u Münchenu. 'Pozivu se odazvao veliki broj roditelja i djece, polaznika nastave hrvatskog jezika u Bavarskoj koji su se lijepo zabavili i družili, naučili nešto novo i izradili puno prekrasnih radova', javljaju iz udruge Hrvatsko-talijanski mozaik.

Roditeljima i djeci obratile su se Ivana Milina, predsjednica udruge Hrvatsko-talijanski mozaik iz Rima i dr. Neda Caktaš u ime Hrvatske kuće München e.V.. Gosti iz Italije zahvalili su župniku, fra Frani Čuguri na ustupljenom prostoru, udrugama Hrvatska kuća i Matica hrvatska e.V. koje su pomogle u organizaciji radionice i pripremile zakusku za najmlađe te još jednom važnom suorganizatoru, Hrvatskoj nastavi u Bavarskoj i učiteljici Jeleni Ribarić-Završki te su posebno zahvalili Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske bez čije financijske potpore se ovaj projekt ne bi mogao realizirati.

'Projekt se temelji na poštovanju hrvatskog podrijetla kravate te kroz umjetnički i ekološki pristup nudi njezinu novu, dekorativnu namjenu. Cilj ovog projekta je predstavljanja kravate kao hrvatskog proizvoda i odjevnog dodatka koji su prvi nosili Hrvati, a koji je danas prepoznat i cijenjen diljem svijeta', stoji u priopćenju. Radionice su osmišljene kako bi svima koji kravatu više ne koriste omogućile njezinu transformaciju u novi, funkcionalan i estetski predmet.

Ovogodišnji motiv inspiriran je morskim pejzažem prema nacrtu kiparice Marele Kovačević Đukez. Uz jednostavne upute i osobni kreativni izričaj, sudionici su stvorili jedinstvene ručno rađene radove. 'Bilo je predivno gledati ushićena lica mališana koji su nakon napornog i koncentriranog rada vidjeli kakve su lijepe radove izradili koje su djeca na kraju radionice odnijeli kući', dijele dojmove iz udruge. Po završetku radionice Udruga ‘Hrvatska kuća München e.V.’ priredila je prigodni domjenak za svu djecu i njihove roditelje te goste iz Italije.