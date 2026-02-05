Robert DiCaprio, otac mu Anđelko Jotanović i Iris Kramarić idu u pritvor zbog preprodaje droge i otimanja nekretnina

Nakon ispitivanja na riječkom Županijskom sudu uhićenih u jučerašnjoj akciji USKOK-a i policije u kojoj je uhićeno 15 osoba zbog sumnje u preprodaju droge i otimanja nekretnina, zbog čega su oštetili šest osoba za oko pet milijuna eura, USKOK se oglasio o daljnjim koracima. Na čelu kriminalne skupine koja je novac zarađen preprodajem droge 'prala' na način da se na temelju lažnih dokumenata uknjižila na nekretnine bivših vlasnika, je bivši model Robert Jotanović, umjetničkog prezimena DiCaprio, a u kriminalu mu je pomagao i uhićeni otac Anđelko Jotanović, te partnerica Iris Kramarić koja je, kao i on, bio i agent za kupnju nekretnina.

USKOK u priopćenju navodi: - USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, donio rješenje o provođenju istrage protiv 14 hrvatskih državljana (1988., 1966., 1993., 1990., 1993., 1989., 1983., 1980., 1986., 1967., 1984., 1993., 1985., 1993.) i jednog državljanina Bosne i Hercegovine (1992.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, omogućavanje trošenja droga te pranja novca.

Osnovano se sumnja da je I. okr., od listopada 2024. do početka veljače 2026. godine okupio i povezao u zajedničko djelovanje II. do X. okr., XII., XIII. i XV. okr. te druge zasad nepoznate osobe radi kontinuiranog stjecanja znatne nepripadne materijalne koristi nabavom, prijevozom, skladištenjem, skrivanjem i daljnjom preprodajom kokaina, amfetamina, MDMA, ecstasyja i droge konoplje. Radi realizacije navedenog je I. okr. dogovarao i financirao nabavu kokaina, amfetamina i droge konoplje te prijevoza droge s područja Zagrebačke županije do Rijeke za što je angažirao kurire - III., IV. i XII. okr. koji su u najmanje pet navrata prevezli najmanje 60 kilograma navedene droge. Za preuzimanje droge od kurira bio je zadužen II. okr. koji je drogu prevozio do sigurnih mjesta za skladištenje kod V. i X. okr., dok su III., VI., VII., IX., XI. i XIII. okr. drogu vagali, prepakiravali i miješali s punilima u manje pakete radi daljnje distribucije na području Rijeke i šire okolice.

Jednom tjedno je II. okr., prema dogovoru, od III., VI. VII., i IX. okr. preuzimao zaradu od prodaje droge te je novac predavao XV. okr. koja ga je predavala I. okr., a osim toga je II. okr. dio zarade od prodaje na autobusnom kolodvoru u Rijeci predavao VIII. okr. - djelatniku prijevozničkog poduzeća koji je novac slao redovnim autobusnim linijama na relaciji Rijeka-Zagreb. Za preuzimanje novca I. okr. je angažirao III. okr. s time da je u nekoliko navrata VIII. okr., u dogovoru s I. okr., novac uplaćivao na svoj tekući račun. Članovi zločinačkog udruženja su krijumčarenjem droge i upravljanjem novcem pribavili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 100.000,00 eura, koju su dijelili sukladno svojim ulogama u zločinačkom udruženju.

Nadalje se osnovano sumnja da je XIV. okr. 14. ožujka 2025. u Omišlju od II. okr. kupio najmanje 300 grama amfetamina za 1.600,00 eura radi daljnje prodaje krajnjim konzumentima na ilegalnom narko-tržištu. Također se osnovano sumnja da je VIII. okr., od 17. rujna do 8. listopada 2025. u Rijeci, u cilju prikrivanja podrijetla novca pribavljenog krijumčarenjem i prodajom droge, znajući za porijeklo novca kojeg je primio od II. okr., u više navrata uplatio najmanje 6.050,00 eura na svoj tekući račun koji je koristio za primanje osobnog dohotka i sva druga privatna plaćanja zbog čega su uplaćeni novčani iznosi odavali dojam legalnosti. USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Rijeci predložiti određivanje istražnog zatvora protiv 11 okrivljenika, dok se jedan okrivljenik od ranije nalazi u istražnom zatvoru, a za ostale okrivljenike nije bilo osnova za predlaganje istražnog zatvora.