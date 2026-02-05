VIDEO Šokantan potez Melanie, svi su ostali u čudu kad joj je novinarka postavila škakljivo pitanje

Prva dama Melania Trump oštro je odbila odgovoriti na pitanje novinarke CNN-a Betsy Klein o Ghislaine Maxwell tijekom rijetkog susreta s novinarima u Bijeloj kući. Susret je bio posvećen američko-izraelskim taocima Keithu i Avivi Siegel, koje je Melania Trump ugostila povodom godišnjice njihova oslobađanja iz zatočeništva Hamasa. Prva dama je naglasila svoju ulogu u zagovaranju Keithova oslobađanja prije godinu dana, a događaj je završio kratkim dijelom za medije u kojem su Siegelovi i Melania održali govore. U tom trenutku, novinarka CNN-a Betsy Klein postavila je pitanje o pozivima da se Ghislaine Maxwell, osuđena za sudjelovanje u seksualnom iskorištavanju maloljetnika u slučaju Jeffreyja Epsteina, premjesti iz niskosigurnosnog zatvora u visokosigurnosni. Pitanje je došlo u trenutku kada su nedavno objavljeni Epsteinovi dokumenti (uključujući email iz 2002. godine potpisan "Love Melania", upućen Maxwell, u kojem se spominje Epstein i zajednički društveni krugovi iz 1990-ih i ranih 2000-ih). Melania Trump je odgovorila kratko i odlučno: "Ovdje smo da slavimo oslobađanje i život ovo dvoje nevjerojatnih ljudi. Dakle, poštujmo to, hvala". Nakon toga, njezini suradnici su brzo prekinuli dio za novinare uz riječi "Hvala, press!", i izveli novinare iz prostorije.

Ova epizoda privukla je veliku pažnju medija jer je Melania Trump rijetko pristupa novinarima, a njezin stil komunikacije obično je rezerviran i usmjeren na humanitarne teme, posebno djecu i obitelji. Nedavna objava Epsteinovih dokumenata (više od 2,5 milijuna stranica) ponovno je aktualizirala stare veze između Trumpovih, Epsteina i Maxwell u društvenim krugovima New Yorka i Mar-a-Laga, iako nema dokaza o Melaniinoj umiješanosti u zločine.

Ova situacija ponovno pokazuje koliko je tema Jeffreyja Epsteina i Ghislaine Maxwell i dalje osjetljiva i polarizirajuća u američkoj javnosti, posebno u kontekstu političkih veza i nedavnih objava dokumenata.