U Münchenu gostovali Hrvati iz Italije i predstavili svoje projekte

Udruge Hrvata iz Italije, Hrvatsko-talijanski mozaik iz Rima i Jedna Musica iz Molisea, gostovale su u Münchenu gdje su predstavile svoje projekte. U petak 30. siječnja, u prostorijama Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Münchenu otvorena je izložba fotografija “S one bane mora” i prikazan dokumentarni film "docuMAJA" o običajima moliških Hrvata. Radi se o projektu udruge "Hrvatsko-talijanski mozaik“ iz Rima i udruge "Jedna Musica“ iz Molisea.

Kako javljaju u priopćenju, uvodno se uzvanicima obratio generalni konzul Vladimir Duvnjak koji je izrazio veliko zadovoljstvo ovim događajem budući da su se u organizaciji pridružile i udruge Hrvata iz Münchena, „Hrvatska kuća München e.V“ i „Matica hrvatska München e.V“ što je lijepi primjer međunarodne suradnje hrvatskih udruga. Posebno je istaknuo činjenicu da su na večeri prisutna tri člana Savjeta Vlade za Hrvate izvan Republike Hrvatske: Antonella D´Antuono, predstavnica manjinske zajednice u Italiji, Ivana Milina, predstavnica Hrvata u Italiji i Domin Barunčić, predstavnik Hrvata iz Njemačke koji je ujedno i prvi predstavnik Hrvata iz Bavarske u Savjetu Vlade.

Predstavljajući izložbu fotografija "S one bane mora“, Antonella D’Antuono, je punim srcem govorila o hrvatskim mjestima Kruču (Acquaviva Collecroce), Filiću (San Felice del Molise) i Mundimitru (Montemitro) i moliškim Hrvatima koji su jedinstveni primjer u svijetu u očuvanju pripadnosti hrvatskom narodu kao i u uspostavljanju prijateljskih veza između hrvatskih zajednica u Italiji, u Europi i svijetu. Prikazom fotografija vidljiva je ljubav i zajedništvo male zajednice moliških Hrvata. Prikazana su tri prekrasna mala mjesta, njihovi trgovi, kalete i sakralne građevine koje neodoljivo podsjećaju na gradiće na hrvatskoj obali, od Istre do Konavala. Kruč, Filić i Mundimitar, mali kameni gradovi, uistinu su primorska Hrvatska u malome, smještena na jugu Apeninskoga poluotoka. Publiku su posebno dojmile riječi gđe D˙Antuono kada je citirala moliškog filozofa i pisca Nikolu Nerija iz Kruča, profesora fiziologije na Medicinskome fakultetu Sveučilišta u Padovi u 18. stoljeću, a koji je kao pristaša republikanaca bio uključen u političke događaje u vrijeme Partenopejske Republike 1799. u Napulju. Nakon obnove vlasti španjolskih Burbonaca Neri je pogubljen 3. XII. 1799., a pri odvođenju na gubilište uputio je posljednju poruku svojim sunarodnjacima: »Nemojte zabit naš lipi jezik«.

Ivana Milina, predsjednica Udruge Hrvatsko-talijanski Mozaik Rim predstavila je projekt "docuMAJA“, kratki dokumentarni film "Festa de MAJA“ iz mjesta Acquaviva Collecroce – Kruč, u regiji Molise. 'Film govori o drevnoj proljetnoj svečanosti koja već stoljećima okuplja moliške Hrvate – autohtonu hrvatsku zajednicu koja se na ovo područje doselila u 16. stoljeću, bježeći pred osmanskim osvajanjima, te je unatoč povijesnim izazovima uspjela sačuvati svoj jezik na-našu, tradiciju, pjesmu i snažan osjećaj pripadnosti', navodi u priopćenju udruga Hrvatsko-talijanski Mozaik Rim.

Predstavljajući projekt naglasila je i njegovo posebno značenje budući da je idejna začetnica projekta bila Sarah Zuhra Lukanić, jedna od suosnivačica udruge Hrvatsko-talijanski mozaik. Sarah je bila pokretačka snaga projekta docuMAJA, osoba duboke vizije, osjetljivosti i iskrene povezanosti s moliškim Hrvatima. Nažalost, Sarah više nije s nama – prerano nas je napustila – ali njezina ideja, njezin rad i njezina ljubav prema ovoj zajednici žive dalje kroz ovaj film, naglasila je gđa Milina, dodavši kako je montažu filma, nakon Sarine smrti, dovršila mlada članica Giulia Verdat, koja je s velikim poštovanjem, odgovornošću i osjećajem nastavila započeti put i dala završni oblik ovom djelu. Time je projekt docuMAJA postao i simbol kontinuiteta, prijenosa znanja i zajedništva među generacijama.

'Fešta do Maja nije samo folklorni običaj – ona je ritual zajedništva, plodnosti i pamćenja. Kroz procesiju, pjesmu, ples i lik Maje – velike cvjetne lutke – oživljava se veza između prošlosti i sadašnjosti, između "s one bane mora“ i današnjeg života moliških Hrvata. Ovaj film je istodobno dokument, svjedočanstvo i poetična priča o opstanku identiteta jedne male, ali izuzetno vrijedne zajednice', javljaju iz udruge Hrvatsko-talijanski Mozaik Rim.

Moliški Hrvati, iako malobrojni, predstavljaju neprocjenjivo bogatstvo hrvatske i europske kulturne baštine. Ovakvi projekti omogućuju da se njihova priča ne samo sačuva, nego i podijeli – s Hrvatskom, Italijom i širom europskom zajednicom. Gošće iz Italije zaključno su se zahvalile domaćinu, generalnom konzulu Vladimiru Duvnjaku, udrugama „Hrvatska kuća München e.V“ i „Matica hrvatska München e.V“ koje su pomogle u organizaciji ovog događanja te su posebno istaknule važnost Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske bez čije financijske potpore se ovaj projekt ne bi mogao realizirati.

Zrinka Bačić, potpredsjednica Udruge Hrvatsko-talijanski Mozaik Rim, u ime Udruge uručila je Zlatnu povelju gđi Sonji Lovrek Velkov, konzulici savjetnici u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Münchenu za osobit i dugogodišnji doprinos, kontinuiranu potporu te ostvarenu suradnju u djelovanju i promicanju ciljeva udruge Hrvatsko-talijanski mozaik Rim još od vremena kada se Udruga osnivala dok je radila u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Rimu.

Ovaj lijepi događaj zaokružen je veselim druženjem na prigodnom domjenku na kojem su gosti imali priliku kušati specijalitete iz Molisea, Pizzu di San Giuseppe, tjesteninu s moliškim umakom od rajčice, tradicionalni moliški Kolač kao i specijalitete i kolače iz Bavarske koje su priredile vrijedne domaćice iz Hrvatske kuće te izvrsna vina iz Hrvatske.