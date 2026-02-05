Korisnici Reddita tvrde da su ušli u Epsteinov Outlook račun: 'Jednostavno je, trebali su to učiniti još prošle godine'

Korisnici Reddita tvrde da su uspjeli pristupiti Outlook računu e-pošte Jeffreyja Epsteina koristeći, kako navode, vrlo jednostavnu lozinku koja je bila spomenuta u nedavno objavljenim dokumentima. Prema dostupnim izvješćima, u objavljenim spisima nalazile su se lozinke za više Epsteinovih korisničkih računa, uključujući Outlook, Yahoo, Apple ID i druge servise.

Jedan korisnik objavio je: 'Ušao sam u Epsteinov Outlook. Što da tražim? Pristupio sam koristeći podatke iz dokumenata.' Više drugih korisnika također je navelo da su uspjeli pristupiti računima pomoću informacija iz spisa, uključujući lozinke '#1Island', 'ghislaine' i 'jenjen12'. Navodni 'hakeri' tvrde da u Epsteinovu Outlook računu nije bilo mnogo sadržaja, javlja Metro.

Ako se pokazalo da je pristup doista bio moguć na temelju podataka iz prošlotjedne objave dokumenata, dodatni pritisak mogao bi se pojačati na američku ministricu pravosuđa Pam Bondi iz administracije Donalda Trumpa, koja je i ranije bila kritizirana zbog odgođene objave dokumenata prošle godine.

Kao najčešće korištena Epsteinova adresa e-pošte navodi se 'jeevacation@gmail.com', putem koje je, prema dokumentima, komunicirao s nizom poznatih osoba, uključujući Andrewa Mountbatten-Windsora i Sarah Ferguson. Ferguson je u jednoj od poruka Epsteinu napisala da 'nijedna žena nije napustila kraljevsku obitelj uzdignute glave'.

Američko Ministarstvo pravosuđa prošlog je tjedna objavilo više od tri milijuna stranica dokumenata, 2000 videozapisa i oko 180.000 fotografija povezanih s osramoćenim financijašem. Među ostalim, dokumenti uključuju dojave FBI-u, evidencije poziva, potvrde o bankovnim transferima, itinerere privatnih letova i dokumentaciju o upisu djece u škole. U najnovijoj objavi pojavila su se i imena poznatih poduzetnika, članova kraljevskih obitelji i političara.

Uznemirujuće fotografije iz najnovijeg paketa dokumenata, prema navodima, prikazuju Princa Andrewa kako je na sve četiri iznad žene koja leži na podu. Na tri fotografije vidi se muškarac za kojeg se vjeruje da je bivši vojvoda kako se nadvija nad ženom ispruženom na podu. Andrew se suočavao s optužbama, koje odlučno poriče, da je seksualno zlostavljao maloljetnu Virginiju Giuffre nakon što ju je Epstein vrbovao i iskorištavao.