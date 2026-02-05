Naši Portali
TIHA DIPLOMACIJA

Neočekivan preokret u ratu, Zelenski: 'Vraćamo naše ljude kući, 157 Ukrajinaca'

Military exercises of Ukrainian servicemen in Zaporizhzhia region
Foto: STRINGER/REUTERS
1/6
Autor
Tea Tokić
05.02.2026.
u 17:57

Ipak, unatoč ovom dogovoru, teritorijalna pitanja ostaju najveća prepreka u pregovorima

Ukrajina i Rusija postigle su dogovor o razmjeni ukupno 314 ratnih zarobljenika, što se smatra jednim od rijetkih konkretnih pomaka u diplomatskim kontaktima dviju zaraćenih strana u posljednje vrijeme. Dogovor je postignut tijekom višednevnih razgovora koji su održani u Abu Dhabiju, a u njima su, uz ukrajinske i ruske predstavnike, sudjelovali i američki pregovarači. Razgovori su završili u četvrtak poslijepodne, nakon intenzivnog rada u zajedničkim i posebnim radnim skupinama. 

Kako prenosi Politico, američki posebni izaslanik Steve Witkoff poručio je kako su razgovori bili „detaljni i produktivni“, istaknuvši da ovakvi potezi pokazuju da stalni diplomatski pritisak može donijeti opipljive rezultate. Najavio je i nastavak pregovora u narednim tjednima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naglasio je kako razlika postoji između praznih političkih rasprava i stvarnih koraka prema završetku rata, poručivši da je razmjena zarobljenika upravo primjer onog drugog. 

"Vraćamo naše ljude kući, 157 Ukrajinaca. Ratnike Oružanih snaga, Nacionalne garde i Državne granične straže. Vojnike, narednike i časnike. Uz naše branitelje vraćaju se i civili. Većina njih bila je u zatočeništvu od 2022.“, rekao je Zelenski u objavi na X.

Ipak, unatoč ovom dogovoru, teritorijalna pitanja ostaju najveća prepreka u pregovorima. Rusija i dalje traži da se ukrajinske snage povuku s preostalog dijela Donbasa koji je pod kontrolom Kijeva, dok Ukrajina to odbacuje i inzistira da sadašnje linije ostanu nepromijenjene. Zelenski je ranije izjavio kako američka strana spominje mogućnost kompromisnog rješenja kroz neku vrstu slobodne ekonomske zone, no naglasio je da Ukrajina mora zadržati kontrolu nad teritorijima koje trenutno drži, bez obzira na model upravljanja.
Ključne riječi
zarobljenici razmjena vojnici Volodimir Zelenski Rusija Ukrajina

Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
18:12 05.02.2026.

O čemu vi to? Pa razmjene zarobljenih i poginulih su redovna pojava, a ne neko postignuće. Pa i neki dan je napravljena razmjena i objavljena fotografija Ukrajinaca omotanih u njihove zastve. Kakav novi moment ili prekretnica!!??

AS
Asirijac
18:08 05.02.2026.

Eh da se evropa tako svrstala u obrani Iraka od anericke invazije!? Principijelna evropa!?? Kako isplivati iz lazi!?

Avatar Go woke-go broke!
Go woke-go broke!
18:55 05.02.2026.

gledam ukrajoinsko oružje, na svakoj slici novo i uopće nije zaprljano, kao da ga čuvaju za slikanje

