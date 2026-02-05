Neočekivan preokret u ratu, Zelenski: 'Vraćamo naše ljude kući, 157 Ukrajinaca'

Ukrajina i Rusija postigle su dogovor o razmjeni ukupno 314 ratnih zarobljenika, što se smatra jednim od rijetkih konkretnih pomaka u diplomatskim kontaktima dviju zaraćenih strana u posljednje vrijeme. Dogovor je postignut tijekom višednevnih razgovora koji su održani u Abu Dhabiju, a u njima su, uz ukrajinske i ruske predstavnike, sudjelovali i američki pregovarači. Razgovori su završili u četvrtak poslijepodne, nakon intenzivnog rada u zajedničkim i posebnim radnim skupinama.

Kako prenosi Politico, američki posebni izaslanik Steve Witkoff poručio je kako su razgovori bili „detaljni i produktivni“, istaknuvši da ovakvi potezi pokazuju da stalni diplomatski pritisak može donijeti opipljive rezultate. Najavio je i nastavak pregovora u narednim tjednima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naglasio je kako razlika postoji između praznih političkih rasprava i stvarnih koraka prema završetku rata, poručivši da je razmjena zarobljenika upravo primjer onog drugog.

We are bringing our people home—157 Ukrainians. Warriors from the Armed Forces, National Guard, and the State Border Guard Service. Soldiers, sergeants, and officers. Along with our defenders, civilians are also returning. Most of them had been in captivity since 2022.



Today's… pic.twitter.com/nn7zZYESsd — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 5, 2026

"Vraćamo naše ljude kući, 157 Ukrajinaca. Ratnike Oružanih snaga, Nacionalne garde i Državne granične straže. Vojnike, narednike i časnike. Uz naše branitelje vraćaju se i civili. Većina njih bila je u zatočeništvu od 2022.“, rekao je Zelenski u objavi na X.

Ipak, unatoč ovom dogovoru, teritorijalna pitanja ostaju najveća prepreka u pregovorima. Rusija i dalje traži da se ukrajinske snage povuku s preostalog dijela Donbasa koji je pod kontrolom Kijeva, dok Ukrajina to odbacuje i inzistira da sadašnje linije ostanu nepromijenjene. Zelenski je ranije izjavio kako američka strana spominje mogućnost kompromisnog rješenja kroz neku vrstu slobodne ekonomske zone, no naglasio je da Ukrajina mora zadržati kontrolu nad teritorijima koje trenutno drži, bez obzira na model upravljanja.