IZMIJENE KLJUČNIH PRAVOSUDNIH ZAKONA

Državna škola za dužnosnike više neće biti uvjet za zapošljavanje u pravosuđu

Autor
Marinko Jurasić
04.02.2026.
u 21:30

Uvjet za imenovanje bit će dvije godine rada u svojstvu savjetnika u pravosudnim tijelima, odvjetničkog vježbenika ili javnobilježničkog savjetnika, kao i pet godina rada nakon položenog pravosudnog ispita na drugim pravnim poslovima

Dobre vijesti za mlade pravnike s ambicijom da postanu pravosudni dužnosnici. Pravosuđe nam je pred kadrovskim osvježavanjem, proizlazi iz današnje najave izmjena triju pravosudnih zakona motiviranih podacima o izrazito neuravnoteženoj i nepovoljnoj dobnoj strukturi pravosudnih dužnosnika, a naročito sudstva.

Sudaca 70 % starijih od 50

Državna škola za javnu upravu ministarstvo praavosuđa izmjena zakona Damir Habijan

Avatar BriseIko
BriseIko
21:52 04.02.2026.

Habjan će tako pogurati mlade dečke.

