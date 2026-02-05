Ovaj zahtjev pivara s Oktoberfesta izazvao je šok i ogorčenje u Njemačkoj

Oktoberfest u Münchenu daleko je najveći i najskuplji narodni festival u Njemačkoj. Posjet Oktoberfestu je skup – dijelom i zato što cijena piva svake godine raste. Litra piva dosegnula je 15,80 eura pa predsjednik Bavarskog udruženja pivara traži uvođenje naplate ulaznicu za Oktoberfest.

„Na događajima poput Oktoberfesta moramo razmotriti može li pivo biti primarna osnova za izračun svih troškova“, rekao je predsjednik Bavarskog udruženja pivara za novine Augsburger Allgemeine. Objasnio je: „Posjetitelji Oktoberfesta svojom konzumacijom piva doprinose pokrivanju troškova ovog festivala.“ To uključuje, na primjer, postavljanje šatora, ali i plaćanje bendova i osoblja.

Georg Schneider rekao je za Bild: "Kad idem na koncert, plaćam glazbu, a pivo se, naravno, dodatno naplaćuje." Sve se manje piva konzumira, pa treba razmotriti alternativne mogućnosti financiranja, kaže Schneider. Prošle godine na Oktoberfestu popilo se oko 6,5 milijuna litara piva, pola milijuna manje nego godinu prije.

"Mlađi ljudi više ne piju toliko pivo. Ali troškovi, posebno za energiju, sigurnost i osoblje, rastu", rekao je Schneider. On je zabrinut za budućnost pivovara, posebno ako vlasnici pivnica nastave prenositi rastuće troškove organizacije na cijenu piva. "Kad bi naplaćivali ulaznicu, mogli bi održati cijenu piva stabilnom, a pivovare bi također dobile više novca."

Prijedlog predsjednika udruge pivara izazvao je ogorčenje u gradskoj vijećnici Münchena. Direktor Oktoberfesta Christian Scharpf kategorički odbacuje prijedlog. "Oktoberfest je narodni festival, a ne zabavni park", rekao je Scharpf koji je i šef za gospodarstvo u gradskom vijeću Münchena. "Ulaznica je potpuno nespojiva s karakterom narodnog festivala Oktoberfesta i ne dolazi u obzir", rekao je.

„Oktoberfest je za sve, ne samo za one koji si mogu priuštiti skupu ulaznicu“, rekao je Scharpf za agenciju DPA.

„Gosti koji samo žele prošetati i uživati ​​u atmosferi jednako su dobrodošli kao i oni koji žele tulumariti u pivskim šatorima ili se zabaviti na vožnji“, rekao je.

Kad bi postojale ulaznice, to bi moglo imati još jednu prednost: organizatori bi lakše mogli dobiti pregled nad brojem ljudi koji se nalaze na festivalskom prostoru. Prošle godine Oktoberfest je morao biti zatvoren zbog prenapučenosti. Grad je, između ostalog, najavio planove za prikupljanje podataka o broju posjetitelja u stvarnom vremenu, kako se više ne bi morao oslanjati na procjene.

S više od šest milijuna posjetitelja godišnje, Oktoberfest u Münchenu smatra se najvećim svjetskim folklornim festivalom. U 2025. litra piva na Oktoberfestu koštala je između 14,50 i 15,80 eura. To je u prosjeku bilo 3,52 posto više nego 2024. godine, kada je litra koštala između 13,60 i 15,30 eura. Kao organizator Oktoberfesta, grad München provjerava jesu li cijene koje naplaćuju ugostitelji razumne. Cijena litre piva ove godine još nije poznata.