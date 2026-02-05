Zašto su Talijani bijesni uoči ZOI-ja? ''Ne želimo još jednu bivšu republiku Jugoslavije'
Odluka da dio ugostiteljske ponude na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo preuzme slovenska tvrtka Jezeršek izazvala je žestoke reakcije u Italiji, gdje se kulinarstvo smatra ključnim dijelom nacionalnog identiteta. Polemiku je pokrenuo poznati talijanski kritičar Edoardo Raspelli, upozorivši da će slovenska kompanija sudjelovati u organizaciji cateringa na olimpijskim borilištima.
"Nemam nikakve predrasude, ali sam Talijan i volim svoju zemlju", rekao je Raspelli, naglašavajući da bi olimpijska ugostiteljska ponuda trebala predstavljati kulturu i gastronomiju domaćina. Talijanski mediji zapitali su se je li doista bilo potrebno uključiti, kako su naveli, "jednu od bivših republika Jugoslavije".
Na kritike je odgovorila američka tvrtka On Location, službeni pružatelj catering usluga na Igrama, potvrdivši da će Jezeršek biti zadužen za samo tri od ukupno 16 lokacija u Cortini. Na preostalim lokacijama usluge će pružati talijanske tvrtke, a iz On Locationa su naglasili da će i tamo biti korišteni lokalni talijanski proizvodi te angažirani talijanski kuhari i osoblje.
Kao dodatno objašnjenje, istaknuto je da je Jezeršek geografski bliži Cortini nego mnoga poduzeća iz Milana te da je izabran zbog bogatog iskustva na velikim sportskim manifestacijama, uključujući i one održane u Italiji.