Vedrana Rudan osvrnula se na doček rukometaša, zaredale su se brojne reakcije na njezinu objavu

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
05.02.2026.
u 16:48

Na dočeku je rukometašima pjevao Marko Perković Thompson jer je želja naših reprezentativaca bila da im pjeva pjevač čija je pjesma "Ako ne znaš što je bilo" postala njihova neslužbena himna

Nakon dočeka naših rukometnih reprezentativaca koji su na Europskom prvenstvu osvojili brončanu medalju, oglasila se na svom Facebook profilu spisateljica Vedrana Rudan. Na dočeku je rukometašima pjevao Marko Perković Thompson jer je želja naših reprezentativaca bila da im pjeva pjevač čija je pjesma "Ako ne znaš što je bilo" postala njihova neslužbena himna. 
"Ako ne znaš što je bilo. Bilo je Evropsko prvenstvo u rukometu. Danci su za zlato dobili palačinke. Hrvatine su za brončicu dobile državni udar.", napisala je na Facebooku Rudan. Ubrzo su se ispod ove objave zaredale reakcije na njezinu objavu. 

"Samo smo tebe čekali. Naši sportaši zaslužuju to i još više, druga je priča što se ovim događajima oko dočeka ne dočeka,Tomašević protiv Plenkija , Thompson da,ne.. ljudima žele odvratiti pažnja od drugih puno bitnijih problema koje imamo u državi, a vi gospođo Rudan, pa što baš do posljednjeg daha, morate biti tako protiv svega što je lijepo a vezano uz Hrvatsku.. pa pustite te mlade koji su došli na doček kao i naše rukometaše da uživaju u trenutku, tko zna kad će opet, jer crno nam se piše svima!! Hrvati su dobili nezaboravan doček. Znamo da vas smeta, ali sorry. Ne znam zašto vas toliki hejteri prate i ostavljaju komentare. Obično se prate osobe i grupe koje ti se sviđaju, a ne one koje mrziš. Kladim se da ne znaju navesti niti jednu vašu knjigu", bile su neke od reakcija njezinih pratitelja ispod ove objave. Mnogi su napisali kako su jedva čekali njezin komentar i naglasili da im se sviđa. 

Na dočeku je Marko Perković Thompson otpjevao nekoliko pjesama i u govoru je čestitao rukometašima i dao im novi nadimak. 
- Čestitam od srce, tebi Ivane i svim igračima. Donijeli ste nam veliku radost i hvala vam na tome. Ja vas od milja zovem vitezovi, zovem vas hrvatskim vitezovima. Vi ste pokazali borbenost kao vitezovi, odlučnost kao vitezovi. I kad ste gubili, gubili ste kao vitezovi, i kad ste pobjeđivali, pobjeđivali ste kao vitezovi. I onda kad su neke sporedne stvari se događale oko vas, ponijeli ste te dostojanstveno, kao vitezovi. Zato vam, hrvatski vitezovi hvala - rekao je Thompson na dočeku zagrljen s kapetanom Martinovićem.

Strani mediji se raspisali o kaosu oko dočeka u Zagrebu, spominju Thompsona i Tomaševićevu izjavu
Rijeka: Vedrana Rudan predstavila knjigu Puding od vanilije na 14. vRIsku
Ključne riječi
showbiz Marko Perković Thompson Vedrana Rudan

ZN
znase
16:58 05.02.2026.

Ovu očito ni đava neće kod sebe…

BS
Berekin ST
17:02 05.02.2026.

Sve te kokosi su totalno nebitne kao i njihovo misljenje, kao i svi politicati i sva ostala gamad. Vedrana Rudan, Jadranka Kosor, Bencic, Oreskovic... nulesu bile na vrhuncu a sada su jos manje od toga.

