'KOMUNIKACIJA JE BLOKIRANA'

Rusi paralizirani na bojištu, Ukrajinci: Moskva je doživjela katastrofu, operacije se zaustavljaju

A serviceman of the Ukrainian Armed Forces reacts after firing a 2S1 Gvozdika self-propelled howitzer towards Russian troops near the frontline town of Chasiv Yar
Foto: UKRAINIAN ARMED FORCES/REUTERS
1/5
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
05.02.2026.
u 16:38

Ukrajinski dužnosnici rekli su da je Rusija koristila tisuće Starlinkovih terminala na bojištu, a vojni analitičari navode da je to njihove komunikacije učinilo mobilnima i teškima za ometanje.

Starlinkovi internetski terminali koje je ruska vojska koristila na bojištu u Ukrajini deaktivirani su, objavila je u četvrtak Ukrajina, što je jedan ukrajinski dužnosnik ocijenio kao „katastrofu“ za Moskvu jer je poremetilo njezine jurišne operacije u mnogim područjima. Ukrajinski dužnosnici rekli su da je Rusija koristila tisuće Starlinkovih terminala na bojištu, a vojni analitičari navode da je to njihove komunikacije učinilo mobilnima i teškima za ometanje.

Reuters nije odmah mogao utvrditi razmjere deaktivacije. Ukrajina je prošli tjedan objavila da surađuje sa SpaceX-om Elona Muska kako bi blokirala korištenje Starlinkovih terminala u ruskim napadačkim dronovima, te da pokušava sastaviti „bijelu listu“ svih ukrajinskih terminala kako bi se ruski mogli deaktivirati. „Starlinkovi uključeni u 'bijelu listu' rade — ruski terminali već su blokirani“, objavio je na aplikaciji Telegram ministar obrane Mihailo Fedorov, koji je preuzeo dužnost prošlog mjeseca, napominjući da je proces provjere u tijeku.

SpaceX nije zasad odgovorio na upit za komentarom. Musk je u nedjelju rekao da se čini da su nastojanja SpaceX-a da zaustavi neovlašteno rusko korištenje Starlinka uspjela. Serhij Beskrestnov, savjetnik Fedorova, rekao je da je učinak deaktivacija već značajan. „Neprijatelj nema samo problem na bojišnicama, neprijatelj ima katastrofu“, rekao je. „Urušilo se cijelo zapovijedanje postrojbama. Jurišne operacije zaustavljene su u mnogim područjima.“

Ukrajinska vojska oslanja se na desetke tisuća Starlinkovih satelitskih internetskih veza za komunikaciju na bojištu i za upravljanje nekim misijama dronova. Ovaj tjedan je objavila da je pronašla Starlinkove terminale na dronovima dugog dometa koji se koriste u ruskim napadima. Izvor u ukrajinskoj vojsci na istočnoj bojišnici rekao je Reutersu da ruske postrojbe imaju značajne probleme s komunikacijom, pri čemu je gotovo svaka veza putem Starlinka prekinuta. Reuters nije mogao zasad neovisno provjeriti te informacije.
Ključne riječi
komunikacija vojnici Rusija Moskva Ukrajina Starlink

