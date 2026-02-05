Naši Portali
MALO TKO ZNA

Ovo je jedino mjesto u Hrvatskoj gdje prosvjed ne morate prijaviti

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
05.02.2026.
u 16:25

Ta odredba nije rezultat dobre volje domaćeg zakonodavca, već obveza koju je Hrvatska preuzela kao članica Europske unije.

Prema Zakonu o javnom okupljanju, mirna okupljanja i javni prosvjedi na zagrebačkom Trgu Francuske Republike mogu se održavati bez prethodne prijave policiji ili drugim nadležnim tijelima. Riječ je o jedinoj lokaciji u Hrvatskoj koja ima takav status. Na tu je zakonsku odredbu na društvenim mrežama podsjetio glavni urednik portala Morski.hr Jurica Gašpar, istaknuvši da članak 13. Zakona o javnom okupljanju izuzima taj trg od pravila koje vrijedi za sva ostala javna mjesta.

- Dok se prosvjedi na svim drugim javnim površinama moraju prijaviti najmanje pet dana unaprijed, Trg Francuske Republike služi kao svojevrsni sigurnosni ventil za demokraciju. Građanima omogućuje da spontano i odmah izraze svoje mišljenje, bez čekanja na dozvole i rješenjam naveo je Gašpar.

Dodao je kako ta odredba nije rezultat dobre volje domaćeg zakonodavca, već obveza koju je Hrvatska preuzela kao članica Europske unije. - Vijeće Europe i Europski sud za ljudska prava zahtijevaju da svaka država osigura barem jedno mjesto gdje je sloboda okupljanja apsolutna i neovisna o administrativnim odobrenjima. Hrvatska je taj standard morala ugraditi u zakon, poručio je.

Gašpar je pritom ironično primijetio da su, unatoč čestim kritikama stanja demokracije u zemlji, vlasti ipak bile prisiljene prihvatiti određene civilizacijske norme. - Za sve koji razmišljaju o organiziranju skupa, poruka je jasna: ne trebate pitati ni premijera, ni ministra unutarnjih poslova, ali ni gradonačelnika Zagreba. Dovoljno je doći na Trg Francuske Republike i mirno se okupiti , zaključio je.

Na Gašparovu objavu reagirala je i saborska zastupnica Dalija Orešković, podsjetivši na izjave ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. - Božinović je nakon nedavnog skupa na splitskoj Rivi dao do znanja da prijave i dozvole, barem prema njegovom tumačenju, nisu nužne ni za druga mjesta, pa čak ni za okupljanja ispod nečijih prozora, poručila je Orešković.

Ključne riječi
policija Zagreb prosvjedi

