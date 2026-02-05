Bitka za svemir je počela: ovo će odlučiti tko će diktirati budućnost

Više od pola stoljeća nakon što su ljudi prvi put kročili na Mjesec, svemir ponovno postaje vrlo bitna pozornica. Rakete polijeću češće nego ikad prije, roboti istražuju ledene svjetove, a teleskopi pronalaze planete koji podsjećaju na naš. No ono što se događa sada nadilazi sve dosad poznato: prvi put u povijesti svemirsku utrku ne vode samo države nego i privatne tvrtke, znanstvenici i milijarderi, svatko s vlastitom vizijom budućnosti izvan Zemlje. Ovo je desetljeće u kojem će se odlučiti hoćemo li svemir istraživati, posjedovati ili dijeliti.