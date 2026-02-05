Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 186
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KLJUČNE GODINE

Bitka za svemir je počela: ovo će odlučiti tko će diktirati budućnost

Autor
Ivan Petričević, Kozmos.hr
05.02.2026.
u 17:00

Ako doista želimo ići dalje, izvan niske Zemljine orbite, preko površine Mjeseca, sve do Marsa i dalje, morat ćemo naučiti živjeti bez rata

Više od pola stoljeća nakon što su ljudi prvi put kročili na Mjesec, svemir ponovno postaje vrlo bitna pozornica. Rakete polijeću češće nego ikad prije, roboti istražuju ledene svjetove, a teleskopi pronalaze planete koji podsjećaju na naš. No ono što se događa sada nadilazi sve dosad poznato: prvi put u povijesti svemirsku utrku ne vode samo države nego i privatne tvrtke, znanstvenici i milijarderi, svatko s vlastitom vizijom budućnosti izvan Zemlje. Ovo je desetljeće u kojem će se odlučiti hoćemo li svemir istraživati, posjedovati ili dijeliti.

Ključne riječi
MARS Mjesec godišnjak svemirska letjelica svemir

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!