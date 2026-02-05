Mile Kekin prihvaća izazov: Nisam mislio da ću to ikada reći, ali premijer Plenković je u pravu

Mile Kekin je putem društvenih mreža najavio kako će objaviti navijačku pjesmu sutra točno u podne, te je u izjavi uz ovu objavu napisao sljedeće: Poštovani, nisam mislio da ću to ikada reći, ali premijer Plenković je u pravu. Ja doista nemam pjesmu za nabrijavanje sportaša i herojske dočeke. Zato sam njegov komentar odlučio shvatiti ne kao kritiku, nego kao izazov da napišem pravu, pravcatu navijačku himnu. Naravno da sam svjestan da to nikada neće biti pjesma za doček ni zlatnih, ni srebrnih, ni brončanih. To mjesta je rezervirano. Zato se skromno nudim svim sportašima koji na natjecanju osvoje peto, šesto ili sedmo mjesto. Ispod toga ne idem, zbog sebe, ali i zbog sportaša kojima bi netko zlonamjeran mogao zaželjeti: "Dabog da vam Mile na dočeku svirao." Navijačka pjesma zaslužuje i navijački spot koji ćete premijerno moći pogledati na mom YouTube kanalu u ponedjeljak točno u podne. Nadam se da će se svidjeti svim našim ljudima u zemlji i dijaspori. Ugodan vikend."

Njegovi obožavatelji ovu su objavu dočekali s brojnim komentarima podrške: "Kad vidimo da Banožić još uvijek nije osuđen za ubojstvo nevinog čovjeka, sve nam je jasno. Uvijek je bilo bitnije TKO govori od onoga ŠTO govori. Go Mile, go. Bravo Mile. Možeš ti to. Palac gore. Ma kralju, samo jako. Bravoooo..samo naprijed. Podrška! Točno već zamišljam djelo inspirirano na ovako krasan način. Jedva čekam." Podsjetimo, početkom tjedna premijer Andrej Plenković na konferenciji za medije spomenuo je Milu Kekina odgovarajući na pitanje je li Vlada utjecala na repertoar pjesama Marka Perkovića Thompsona na dočeku rukometaša.

"Igrači vape za pjesmama koje ih motiviraju i dižu. Znate što obično naše reprezentacije rade? One puste Milu Kekina. I kad čuju Milu Kekina, oni lete po terenu nakon toga. Karikiram, nastojim se našaliti. Imam dojam da je ekipa iz 'Moramo', pardon iz Možemo, promašila 'ceo fudbal'. Sve su promašili i shvatili su to", izjavio je Plenković.