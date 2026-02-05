FOTO Nevjerojatno! Natjecatelj pred Lokasom tvrdio da ima 65 godina, a nakon 'Potjere' se provela istraga o čovjeku

Goran Subašić, natjecatelj popularnog HRT-ovog kviza Potjera, posljednjih je dana postao pravi hit na društvenim mrežama. Razlog tome nije njegov izniman uspjeh u kvizu, već njegov mladolik izgled, zbog kojeg su mnogi gledatelji ostali iznenađeni kad je tijekom emisije otkrio da ima 65 godina. Subašić je u emisiji rekao da dolazi iz Šibenika te da se bavi cvjećarstvom, a njegova izjava o godinama odmah je izazvala reakciju voditelja Joška Lokasa. "Dajte mi sve kontakte iz vašeg telefona - 65, a ovako izgledate", našalio se Lokas, ne skrivajući iznenađenje. Subašić mu je odgovorio u istom duhu: "Jako se dobro držim, koristim neke kreme za lice koje nisu legalne", rekao je uz osmijeh, no voditelj mu ni tada nije povjerovao. Kroz šalu je zatražio da mu pokaže mobitel, što je dodatno nasmijalo publiku. Nakon emitiranja emisije, društvene mreže preplavile su rasprave i nagađanja o Subašićevoj dobi i izgledu. Zbog brojnih reakcija, Goran je odlučio oglasiti se i razjasniti situaciju, ponovo s dozom humora. U objavi je poručio kako zaista ima 65 godina te da koristi posebnu kremu na bazi rijetke biljke "kakarukumaque", koju je navodno otkrio tijekom svojih putovanja po Papui Novoj Gvineji. "Ostale sastojke neću otkriti, ali jamčim da će oni koji je koriste sa 65 izgledati 20 do 30 godina mlađe", napisao je, dodavši da se zainteresirani mogu javiti u inbox, iako je cijena "paprena". U objavi je ironično napomenuo kako krema pomaže i u rješavanju bračnih nesuglasica te poboljšava školsku uspješnost djece.

Ubrzo je postalo jasno da je cijela priča bila šala te da Subašić zapravo nema 65 godina niti koristi bilo kakvu "čarobnu" kremu. Iako su mnogi prepoznali humor, nije svima bila smiješna istina. Natjecatelj je kasnije podijelio nekoliko ružnih poruka koje je zaprimio, pokazujući kako bezazlena šala na društvenim mrežama može izazvati i negativne reakcije.

Goran Subašić, osim što je prepoznat kao natjecatelj, poznat je i kao pjevač i gitarist popularne grupe Fenix, ali i svjetski putnik. Prošle godine ostvario je svoj dugogodišnji san. Ne samo da je postao prvi Šibenčanin koji je posjetio Antarktiku i time jedan od rijetkih na svijetu koji je bio na svih sedam kontinenata, već se i okupao u ledenom antarktičkom moru. U razgovoru za Šibenik.in podijelio je dojmove sa svog putovanja i progovorio o kroničnoj bolesti. "Dijelio sam kabinu s jednim Japancem, a WC s još dvojicom iz susjedne kabine. Na brodu su bile 24 nacije. Upozorio sam ih na moju Crohnovu bolest i da često moram na zahod, ali to su prihvatili. Nisu ni imali puno izbora. Uglavnom, teško je spavati dok te valja, a pomogle su mi neke tablete za spavanje koje sam popio poprilično i ubio oko na dva-tri sata. Obično putujem s malim budžetom, ali i ova jeftina opcija koštala me oko 6.000 eura. Našao sam i sponzore, pa mi je bilo lakše", ispričao je Goran.