KOLAPS SUSTAVA

Ukrajinci presreli telefonski razgovor, otkrili šokantnu informaciju: 'Uniforma visi kao na vješalici...'

Russian air strike in Kharkiv
Foto: VYACHESLAV MADIYEVSKYY/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
04.02.2026.
u 23:33

"Vidio sam pet suboraca kako umiru od gladi u obližnjoj šumi“, rekao je jedan ruski vojnik još prošlog listopada

Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) presrela je telefonski razgovor u kojem se otkriva kako ruski vojnici gladuju na prvim crtama u Ukrajini te kako, zbog nedostatka hrane i vode, brzo gube na težini. "Vojna obavještajna služba dobila je novu potvrdu o kolapsu logističkog sustava ruske vojske: pješačke jedinice već duže vrijeme ostavljene su bez odgovarajuće hrane i opskrbe“, izvijestio je HUR.

U presretnutom razgovoru, kako prenosi Kyiv Post, jedan je ruski vojnik opisao svoje stanje te rekao kako nemaju hrane i vode. "Ne jedemo, ne pijemo ništa… Ako se okrenem postrance, nećeš me ni primijetiti. Uniforma visi kao na vješalici!“ rekao je vojnik te dodao: "Samo kost i koža - i brada nekako spašava, barem se nešto vidi."

Još u ožujku 2025. godine, glasnogovornik Treće jurišne brigade Oleksandr Borodin izjavio je da se ruske snage u smjeru Harkiva suočavaju s ozbiljnim nedostatkom zaliha. "Tamo gladuju. Nema pitke vode. Ali morate shvatiti – to su problemi za koje zapovjedništvo zna. Znaju da će pješaštvo preživjeti nekoliko tjedana i njima je to u redu. Postoji sustav rezervi. Računaju koliko će izgubiti.“

Prošlog listopada, 92. zasebna jurišna brigada Ukrajine objavila je video iskaza predanih ruskih vojnika. Jedan zarobljenik rekao je da ruska vojska gotovo uopće nije osiguravala hranu, ostavljajući neke vojnike da gladuju na prvim crtama. "Vidio sam pet suboraca kako umiru od gladi u obližnjoj šumi“, rekao je.
MA
Marko1337
23:59 04.02.2026.

To želi ruski narod za svoju djecu ? Ima li taj narod imalo ponosa da dopušta monstrumu i njegovim zločincima takav teror ?

DU
Dubokogrlo
00:06 05.02.2026.

treba i to odraditi , mislim na ratovanje dezinformacijama, naime logicno bi bilo kad bi ja dobio informaciju da ispred mene na harkivskoj fronti ima 1500 ruskih vojnika koji umiru od gladi a kosulje im vise ko na vjesalici da ih istom i napadnem i oslobodim tu teritoriju ali cini se da je druga strana jos gladnija pa ne mogu.

Avatar Ležeći Policajac
Ležeći Policajac
23:45 04.02.2026.

Jeftina poznata i dosadna MI6 propaganda iz Londona.

