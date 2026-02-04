Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) presrela je telefonski razgovor u kojem se otkriva kako ruski vojnici gladuju na prvim crtama u Ukrajini te kako, zbog nedostatka hrane i vode, brzo gube na težini. "Vojna obavještajna služba dobila je novu potvrdu o kolapsu logističkog sustava ruske vojske: pješačke jedinice već duže vrijeme ostavljene su bez odgovarajuće hrane i opskrbe“, izvijestio je HUR.

U presretnutom razgovoru, kako prenosi Kyiv Post, jedan je ruski vojnik opisao svoje stanje te rekao kako nemaju hrane i vode. "Ne jedemo, ne pijemo ništa… Ako se okrenem postrance, nećeš me ni primijetiti. Uniforma visi kao na vješalici!“ rekao je vojnik te dodao: "Samo kost i koža - i brada nekako spašava, barem se nešto vidi."

Još u ožujku 2025. godine, glasnogovornik Treće jurišne brigade Oleksandr Borodin izjavio je da se ruske snage u smjeru Harkiva suočavaju s ozbiljnim nedostatkom zaliha. "Tamo gladuju. Nema pitke vode. Ali morate shvatiti – to su problemi za koje zapovjedništvo zna. Znaju da će pješaštvo preživjeti nekoliko tjedana i njima je to u redu. Postoji sustav rezervi. Računaju koliko će izgubiti.“

Prošlog listopada, 92. zasebna jurišna brigada Ukrajine objavila je video iskaza predanih ruskih vojnika. Jedan zarobljenik rekao je da ruska vojska gotovo uopće nije osiguravala hranu, ostavljajući neke vojnike da gladuju na prvim crtama. "Vidio sam pet suboraca kako umiru od gladi u obližnjoj šumi“, rekao je.