Poznati umjetnik povlači se Porina: Ne želim biti u istome košu s umjetnom inteligencijom!

U potezu koji bi mogao snažno odjeknuti domaćom umjetničkom i glazbenom scenom, cijenjeni dizajner i ilustrator Igor Jurilj, na Instagramu poznat kao Yellow Yuri, javno je obznanio kako povlači svoja djela iz konkurencije za glazbenu nagradu Porin, u kategoriji najboljeg likovnog oblikovanja. Odluku je donio iz principijelnih razloga: Jurilj je u video objavi pojasnio kako ne želi da se njegov rad, u koji su uloženi trud, vještina i emocija, natječe u istoj kategoriji s djelima koja su stvorili algoritmi.

"Nije mi svejedno izložiti vrat, ali ne želim biti u istome košu s AI-jem. Kao što AI ne bi trebao biti ni u glazbenim kategorijama", započeo je Jurilj u opisu svoje objave. Naglasio je kako Porin vidi kao nagradu koja bi trebala vrednovati cjelokupni ljudski proces, a ne samo konačni proizvod. "Porin je glazbena nagrada, a nagrađuje se djelo kao sveukupnost ideje, rada, grešaka, varijacija, vjere prema radu i poštovanja prema zanatu i umjetnosti. Meni je od ikakvog kipića važnije povjerenje ljudi koji žele uopće staviti moj rad na naslovnicu", istaknuo je umjetnik, dodavši kako AI može proizvesti tehnički savršenije rezultate, ali da takvom djelu nedostaje ljudski potpis. "AI može pritom dati bolje rezultate od mene, ali to nisam onda ja", zaključio je.

Jurilj je, inače, za nagradu konkurirao sa čak dva rada, od kojih je jedan naslovnica za "kažu pčele umiru..." Parnog Valjka, na koju je posebno ponosan. Namjerno ih je, kaže, povukao prije objave službenih nominacija kako bi izbjegao optužbe da je ljubomoran jer eventualno nije upao ili dobio nagradu. Njegova objava ujedno je poziv akciju upućen svim vizualnim umjetnicima, od fotografa i dizajnera do ilustratora i slikara, u vrijeme kada tehnologija briše granice između ljudskog i strojnog stvaralaštva.

Igor Jurilj, poznat pod svojim umjetničkim imenom Yellow Yuri, etablirani je digitalni umjetnik i ilustrator koji je ugled stekao prepoznatljivim vizualnim identitetom i suradnjama s brojnim glazbenicima. Njegova djela krase naslovnice albuma, a njegov stil, koji odiše toplinom i specifičnom estetikom, donio mu je vjernu publiku. Vrlo je aktivan na društvenim mrežama gdje redovito dijeli svoje radove i proces stvaranja, kao želju za obranom dostojanstva struke pred poplavom AI radova.

Njegova odluka da se odrekne potencijalne nagrade u ime očuvanja vrijednosti ljudskog rada postavlja važna pitanja za budućnost ne samo Porina, već i svih sličnih natjecanja. Ostaje za vidjeti hoće li ovaj potez potaknuti organizatore na redefiniranje kategorija ili uspostavu novih kandidacijskih procedura, no jedno je sigurno: debata o mjestu umjetne inteligencije u umjetnosti tek je započela, a Igor Jurilj se upravo pozicionirao kao jedan od njezinih najglasnijih domaćih sudionika.