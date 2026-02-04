Naši Portali
Skandal na pomolu

Poznati umjetnik povlači se Porina: Ne želim biti u istome košu s umjetnom inteligencijom!

Patrik Macek
Autor
Milena Zajović
04.02.2026.
u 22:29

Poznati digitalni umjetnik i ilustrator Igor Jurilj, koji na Instagramu stoji iza profila @yellow.yuri, objavio je da povlači svoje radove s natječaja za nagradu Porin jer su u konkurenciju ušle ilustracije napravljene umjetnom inteligencijom

U potezu koji bi mogao snažno odjeknuti domaćom umjetničkom i glazbenom scenom, cijenjeni dizajner i ilustrator Igor Jurilj, na Instagramu poznat kao Yellow Yuri, javno je obznanio kako povlači svoja djela iz konkurencije za glazbenu nagradu Porin, u kategoriji najboljeg likovnog oblikovanja. Odluku je donio iz principijelnih razloga: Jurilj je u video objavi pojasnio kako ne želi da se njegov rad, u koji su uloženi trud, vještina i emocija, natječe u istoj kategoriji s djelima koja su stvorili algoritmi.

"Nije mi svejedno izložiti vrat, ali ne želim biti u istome košu s AI-jem. Kao što AI ne bi trebao biti ni u glazbenim kategorijama", započeo je Jurilj u opisu svoje objave. Naglasio je kako Porin vidi kao nagradu koja bi trebala vrednovati cjelokupni ljudski proces, a ne samo konačni proizvod. "Porin je glazbena nagrada, a nagrađuje se djelo kao sveukupnost ideje, rada, grešaka, varijacija, vjere prema radu i poštovanja prema zanatu i umjetnosti. Meni je od ikakvog kipića važnije povjerenje ljudi koji žele uopće staviti moj rad na naslovnicu", istaknuo je umjetnik, dodavši kako AI može proizvesti tehnički savršenije rezultate, ali da takvom djelu nedostaje ljudski potpis. "AI može pritom dati bolje rezultate od mene, ali to nisam onda ja", zaključio je.

Jurilj je, inače, za nagradu konkurirao sa čak dva rada, od kojih je jedan naslovnica za "kažu pčele umiru..." Parnog Valjka, na koju je posebno ponosan. Namjerno ih je, kaže, povukao prije objave službenih nominacija kako bi izbjegao optužbe da je ljubomoran jer eventualno nije upao ili dobio nagradu. Njegova objava ujedno je poziv akciju upućen svim vizualnim umjetnicima, od fotografa i dizajnera do ilustratora i slikara, u vrijeme kada tehnologija briše granice između ljudskog i strojnog stvaralaštva. 

Igor Jurilj, poznat pod svojim umjetničkim imenom Yellow Yuri, etablirani je digitalni umjetnik i ilustrator koji je ugled stekao prepoznatljivim vizualnim identitetom i suradnjama s brojnim glazbenicima. Njegova djela krase naslovnice albuma, a njegov stil, koji odiše toplinom i specifičnom estetikom, donio mu je vjernu publiku. Vrlo je aktivan na društvenim mrežama gdje redovito dijeli svoje radove i proces stvaranja, kao želju za obranom dostojanstva struke pred poplavom AI radova.

Njegova odluka da se odrekne potencijalne nagrade u ime očuvanja vrijednosti ljudskog rada postavlja važna pitanja za budućnost ne samo Porina, već i svih sličnih natjecanja. Ostaje za vidjeti hoće li ovaj potez potaknuti organizatore na redefiniranje kategorija ili uspostavu novih kandidacijskih procedura, no jedno je sigurno: debata o mjestu umjetne inteligencije u umjetnosti tek je započela, a Igor Jurilj se upravo pozicionirao kao jedan od njezinih najglasnijih domaćih sudionika.

Komentara 5

Pogledaj Sve
AN
Anteo
23:20 04.02.2026.

Umjetnost čine sve one male ( u trenutnom nedostatku boljeg izraza ) kako bi ih nazvao greške koje u cjelini čini umjetnost jer ju je čovjek stvorio. Umjetna inteligencija koliko god bila dobra ima sterilnu stranu umjetnosti sve je previšeše savršeno nema duše u tim radovima bez obzira dali se radi o pjesmi ili slici. Ne znam kako netko može staviti u isti rang umjetnu inteligenciju i ono što je čovjek stvorio.

DT
DT
22:47 04.02.2026.

Umjetnost se povijesno nikada nije vrednovala prema količini uloženog znoja. Ne gledamo koliko je netko patio, koliko je sati potrošio ili koliko je puta pogriješio. Gledamo ono što stoji pred nama. Djelo. Vizualni, zvučni ili prostorni rezultat. Ako počnemo vrednovatiati kako je nešto nastalo više nego što jest, tada više ne govorimo o umjetnosti, nego o etici rada. AI nije umjetnik. Ali AI nije ni autonomni autor. AI je alat. Ekstreman, snažan, neugodan alat – ali alat. Kao kamera. Kao Photoshop. Kao sampling u glazbi. I svaki put u povijesti, kad se pojavio novi alat, netko je rekao: “To više nije pravi rad.” Ključno pitanje nije: “Je li autor dovoljno radio?” Ključno pitanje je: “Postoje li namjerne estetske odluke?” AI slika bez izbora je šum. AI slika s izborima, odbacivanjem, ponavljanjem, uređivanjem i jasnom vizijom – to je isto ono što je uvijek bila digitalna umjetnost: suradnja čovjeka i alata. Zahtjev da AI ne smije biti u istoj kategoriji zapravo priznaje nešto drugo: strah da se proces više ne vidi na površini djela. I da, to je nelagodno. Jer nestaje romantična sigurnost: “Vidi se da je rađeno rukom.” Ali umjetnost je već više puta preživjela taj gubitak. Ako nagrade počnu dijeliti djela prema tehnologiji, a ne prema rezultatu, onda to više nisu umjetničke nagrade, nego oznake zanata. Potpuno je legitimno reći: “Ne želim sudjelovati pod tim uvjetima.” Ali nemojmo to zvati obranom umjetnosti. To je obrana jednog načina rada.

ŠS
Štap sa glavom
22:47 04.02.2026.

Bravo! To bi bilo isto kao kada bi se natjecali kipar koji radi sa čekićem i dlijetom za kamen i AI sa 3D printerom tko će napraviti bolji rad.

