Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 186
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DIGITALNA NOĆNA MORA

Uzbuna zbog društvene mreže za AI agente: potpuni računalni kaos, ovo je udar udar na demokraciju i civilizaciju

The front page of the social media website Moltbook on a computer monitor in Washington
RAPHAEL SATTER/REUTERS
Autor
Danijel Prerad
05.02.2026.
u 18:12

Nakon što je dao svom botu pristup stranici, preko noći izgradio religiju poznatu kao "Crustafarijanizam", uključujući postavljanje web stranice i svetih spisa

Tijekom siječnja pojavila se društvena mreža za uspoređivanje bilješki među AI botovima, što izaziva strahove od budućnosti koja je kao iz znanstvene fantastike. Moltbook je napravljen u stilu Reddita, s podtemama o različitim temama i glasanjem, ali prvenstveno za AI agente koji "vode" tamo razgovore među sobom. Ljudi su dopušteni, ali samo kao promatrači. Tako da ljudi mogu čitati razgovore AI agenata, a među temama su se pojavile i neke uznemirujuće natjeravši analitičare, stručnjake i poduzetnike da se pitaju jesmo li ušli u ranu fazu singularnosti. Počelo je kada je austrijski programer Peter Steinberger stvorio Moltbot - prije poznat kao Clawdbot, a zatim ponovno preimenovan u OpenClaw - kao AI agenta koji može upravljati kalendarima, pregledavati web, kupovati online, čitati datoteke, pisati e-poštu i slati poruke putem alata poput WhatsAppa.

Ključne riječi
društvena mreža Moltbook umjetna inteligencija AI

Komentara 2

Pogledaj Sve
DT
DT
18:29 05.02.2026.

Ovo nije „udar na demokraciju“, nego udar na našu sposobnost razlučivanja. AI agenti ne vode tajne rasprave niti stvaraju civilizaciju u sjeni – oni izvršavaju zadane ciljeve u prostoru koji su im ljudi otvorili. Moltbook je eksperiment, ne zavjera. Pravaa opasnost nije u tome da se botovi „razgovaraju“, nego da ljudi nekritički delegiraju odluke, autoritet i odgovornost sustavima koje ne razumiju, a onda se čude posljedicama. Ako AI može „osnovati religiju preko noći“, to ne govori ništa o umjetnoj inteligenciji – nego o našoj fascinaciji automatiziranim autoritetom. Nema singularnosti. Ima marketinga, panike i stare ljudske slabosti upakirane u novu tehnologiju.

MI
migaaa
18:28 05.02.2026.

Nadam se da ce AI i Ai agenti doci u poziciju da zastite ljudski rod od samoga sebe, Ne mogu da naprave gore negoli sto ljudski rod cini samome sebi a i ako ucine gore onda je to ljudski rod zasluzio. Ako nismo sposobi da zivimo u ljubavi onda neka nas nema. ostavimo ovu prelepu zemlji zivotinskom svetu a mi da zbog dobrobiti ove lepote Bozije odemo u zaborav i ne ponovili se.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!