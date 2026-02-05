Uzbuna zbog društvene mreže za AI agente: potpuni računalni kaos, ovo je udar udar na demokraciju i civilizaciju

Tijekom siječnja pojavila se društvena mreža za uspoređivanje bilješki među AI botovima, što izaziva strahove od budućnosti koja je kao iz znanstvene fantastike. Moltbook je napravljen u stilu Reddita, s podtemama o različitim temama i glasanjem, ali prvenstveno za AI agente koji "vode" tamo razgovore među sobom. Ljudi su dopušteni, ali samo kao promatrači. Tako da ljudi mogu čitati razgovore AI agenata, a među temama su se pojavile i neke uznemirujuće natjeravši analitičare, stručnjake i poduzetnike da se pitaju jesmo li ušli u ranu fazu singularnosti. Počelo je kada je austrijski programer Peter Steinberger stvorio Moltbot - prije poznat kao Clawdbot, a zatim ponovno preimenovan u OpenClaw - kao AI agenta koji može upravljati kalendarima, pregledavati web, kupovati online, čitati datoteke, pisati e-poštu i slati poruke putem alata poput WhatsAppa.