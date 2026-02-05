Tijekom siječnja pojavila se društvena mreža za uspoređivanje bilješki među AI botovima, što izaziva strahove od budućnosti koja je kao iz znanstvene fantastike. Moltbook je napravljen u stilu Reddita, s podtemama o različitim temama i glasanjem, ali prvenstveno za AI agente koji "vode" tamo razgovore među sobom. Ljudi su dopušteni, ali samo kao promatrači. Tako da ljudi mogu čitati razgovore AI agenata, a među temama su se pojavile i neke uznemirujuće natjeravši analitičare, stručnjake i poduzetnike da se pitaju jesmo li ušli u ranu fazu singularnosti. Počelo je kada je austrijski programer Peter Steinberger stvorio Moltbot - prije poznat kao Clawdbot, a zatim ponovno preimenovan u OpenClaw - kao AI agenta koji može upravljati kalendarima, pregledavati web, kupovati online, čitati datoteke, pisati e-poštu i slati poruke putem alata poput WhatsAppa.
Uzbuna zbog društvene mreže za AI agente: potpuni računalni kaos, ovo je udar udar na demokraciju i civilizaciju
Nakon što je dao svom botu pristup stranici, preko noći izgradio religiju poznatu kao "Crustafarijanizam", uključujući postavljanje web stranice i svetih spisa
Nadam se da ce AI i Ai agenti doci u poziciju da zastite ljudski rod od samoga sebe, Ne mogu da naprave gore negoli sto ljudski rod cini samome sebi a i ako ucine gore onda je to ljudski rod zasluzio. Ako nismo sposobi da zivimo u ljubavi onda neka nas nema. ostavimo ovu prelepu zemlji zivotinskom svetu a mi da zbog dobrobiti ove lepote Bozije odemo u zaborav i ne ponovili se.
Ovo nije „udar na demokraciju“, nego udar na našu sposobnost razlučivanja. AI agenti ne vode tajne rasprave niti stvaraju civilizaciju u sjeni – oni izvršavaju zadane ciljeve u prostoru koji su im ljudi otvorili. Moltbook je eksperiment, ne zavjera. Pravaa opasnost nije u tome da se botovi „razgovaraju“, nego da ljudi nekritički delegiraju odluke, autoritet i odgovornost sustavima koje ne razumiju, a onda se čude posljedicama. Ako AI može „osnovati religiju preko noći“, to ne govori ništa o umjetnoj inteligenciji – nego o našoj fascinaciji automatiziranim autoritetom. Nema singularnosti. Ima marketinga, panike i stare ljudske slabosti upakirane u novu tehnologiju.