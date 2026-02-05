Nakon gotovo tri godine zatočeništva: Vojnik kojem je 2023. održan sprovod danas se vratio obitelji

Danas je, prilikom razmjene 157 ratnih zarobljenika između Ukrajine i Rusije, razmijenjen i ukrajinski vojnik koji se od 2022. smatrao mrtvim, a obitelj je obavila i sprovod 2023. godine nakon što je DNA analiza tijela, očito kriva, pokazala da je riječ upravo o njemu.

Slučaj je potvrdila i ukrajinska Koordinacija za razmjenu zarobljenika. Ukrajinski telegram kanali objavili su i prvi razgovor rodbine i Nazara Daletskog, koji se smatrao mrtvim gotovo 3 godine, i koji se danas vratio kući u okolicu Lavova. Inače danas je obavljen prvi dio razmjene zarobljenika dogovorene na pregovorima u Abu Dhabiju. Prva je to razmjena provedena u pet mjeseci. Nazar Daletsky je stanovnik Kulikivske gromade, u blizini Lavova. U svibnju 2023., nakon DNK analize, čak je održan i "njegov" sprovod.

„Naš sunarodnjak, koji je dugo vremena smatran mrtvim, vraća se iz zatočeništva. To je Nazar Daletsky, stanovnik sela Veliki Dorošiv, općina Kulikivska“, piše Kozytsky. Nazar Daletskyi je s početkom rata velikih razmjera otišao je braniti Ukrajinu. Služio je u 24. zasebnoj mehaniziranoj brigadi nazvanoj po kralju Danilu.

„U svibnju 2022. Nazar je prestao kontaktirati. Isprva se vojnik vodio kao nestao. Kasnije je obitelj dobila obavijest da je umro u Kupjanskom okrugu, Harkovska oblast, 25. rujna 2022. - na svoj rođendan“, rekao je Kozytskyi. U srpnju 2025., drugi vojnik koji se vratio iz zatočeništva izvijestio je da je Nazar živ. U kolovozu je drugi vojnik potvrdio ovu informaciju. U listopadu, treći.

5. veljače, tijekom razmjene, Nazar Daletsky se vratio iz zatočeništva. Oksana Kukhar, čelnica okruga Veliko Dorošivski, u komentaru za ukrajinski portal Suspilne rekla je da je osoba za koju se vjerovalo da je Nazar Daletski pokopana 2023. godine, a datum smrti je 25. rujna 2022. godine.

„Obavijest o njegovoj smrti prema DNK analizi stigla je u svibnju 2023. godine, te je u skladu s tim pokopan s punim počastima na groblju u selu Veliki Dorošiv“, kaže ona. Prema njezinim riječima, majka vojnika napravila je DNK test i kasnije dobila obavijest da je Nazar umro. „Kao i svima ostalima, vojni ured je majci donio obavijest da joj je sin umro. Kažem da je to bilo prema liječničkoj potvrdi. To je sve. A već u srpnju 2025. godine stigao je prvi poziv da je živ od jednog od onih koji su pušteni iz zatočeništva“, rekla je Oksana Dorosh.

Kasnije su još dva borca ​​koja su se vratila iz zatočeništva potvrdila da je Nazar živ. Nakon toga, njegova rodbina počela se javljati u koordinacijski stožer. „A u listopadu, kada je bila još jedna razmjena, 2025. godine, drugi ratni zarobljenik potvrdio je da je prebačen u tu koloniju prije nego što je ova otišla na razmjenu. I oni (rođaci, — op. ur.) već su čekali tu obavijest. Ruska strana potvrdila je da je u zatočeništvu, a negdje doslovno prije dva mjeseca, čak mu je i sestra poslala pisma, ali jesu li stigla ili ne, nije poznato“, rekao je načelnik velikodorošivskog starostskog okruga.

Danas, 5. veljače 157 ljudi, uključujući vojno osoblje i civile, vratilo se u Ukrajinu iz ruskog zatočeništva 5. veljače. Isti broj ljudi poslan je u Rusiju, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski . Među puštenima su vojnici, narednici, časnici Oružanih snaga Ukrajine, pripadnici Nacionalne garde i graničari. Većina ih je bila u zatočeništvu od 2022. godine. Ombudsman Dmytro Lubinets napomenuo je da je među njima 18 vojnika koje su Rusi osudili na dugogodišnje zatvorske kazne. Dmytro Lubinets dodao je da pušteni ljudi imaju teško psihičko stanje, neki su kritično pothranjeni, ali svi su sretni što se vraćaju kući.