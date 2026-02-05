FOTO Razorne poplave gutaju gradove, ljudi bježe pred bujicama: Jedna djevojčica nestala, ima i preminulih

Snažna oluja Leonardo posljednja je u nizu vremenskih nepogoda koje su ovog tjedna pogodile Iberijski poluotok, donoseći obilne kiše, snažne udare vjetra i razorne poplave u dijelovima Španjolska i Portugal. Najmanje jedna osoba je izgubila život, dok se za jednom djevojčicom još uvijek traga. Oluja je u utorak zahvatila velik dio regije, uzrokujući izlijevanje rijeka, poplavljene ceste i naselja te veliku materijalnu štetu. U južnoj portugalskoj regiji Alentejo život je izgubio muškarac star oko 70 godina, nakon što je njegov automobil odnijela bujica, potvrdile su lokalne vlasti.

U međuvremenu, u južnoj Španjolskoj, u pokrajini Malaga, spasilačke službe nastavljaju potragu za djevojčicom koju je odnijela nabujala rijeka Turvilla, dok je pokušavala spasiti svog psa. Prema riječima vatrogasnog zapovjednika Manuela Marmoleja, pas je pronađen, ali djevojčica još uvijek nije.

FOTO Snažna oluja u Španjolskoj

Kako navodi Sky News, Španjolska i Portugal ove su zime pogođeni takozvanim „vlakom oluja“, nizom snažnih ciklona koji se brzo izmjenjuju. Španjolska meteorološka agencija Aemet upozorila je da se za vikend očekuje nova oluja, nazvana Marta. Posebno teška situacija zabilježena je u španjolskoj regiji Granada, gdje su u mjestu Huetor Tajar poplavljene ulice i poljoprivredne površine nakon izlijevanja rijeke iz korita. U andaluzijskom gradu San Roque voda je također preplavila brojne dijelove grada.

Hitne službe u regiji Andaluzija do srijede navečer zaprimile su više od milijun intervencija, objavile su regionalne vlasti. Čak 14 rijeka i 10 brana proglašeno je područjima „ekstremnog rizika“ od prelijevanja, izjavio je čelnik regionalnog ministarstva unutarnjih poslova Antonio Sanz. Zbog loših vremenskih uvjeta zatvorene su škole u gotovo cijeloj Andaluziji, osim u pokrajini Almeria, dok je španjolski željeznički operater Renfe privremeno obustavio dio brzih željezničkih linija.

U južnom Portugalu, u mjestu Alcacer do Sal, stanovnici su se kretali kroz vodu do struka nakon što se rijeka Sado izlila iz korita. Terase restorana bile su potpuno potopljene, a vreće s pijeskom postavljene su ispred kuća i trgovina u pokušaju zaštite imovine. „Nikada nisam vidjela ništa slično, ovo je nadrealno“, izjavila je lokalna stanovnica Maria Cadacha, dodajući da je šteta zahvatila brojne obitelji i male poduzetnike.

Portugalska nacionalna civilna zaštita izvijestila je da je do četvrtka ujutro zabilježeno najmanje 70 izvanrednih događaja povezanih s vremenskim nepogodama. Prema procjenama portugalskog ministra gospodarstva Manuela Castra Almeide, troškovi obnove nakon prošlotjedne oluje Kristin mogli bi premašiti četiri milijarde eura. Ta je oluja odnijela šest života i ostavila tisuće kućanstava bez električne energije.