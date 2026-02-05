Večernji list
FOTO Popucala riva, potopljene brodice: Pogledajte posljedice olujnog nevremena koje je pogodilo Dalmaciju
U srijedu navečer plima mora u Dalmaciji dosezala je čak 95 centimetara, što je uzrokovalo poplave u priobalnim i otočnim područjima te ostavilo vidljive posljedice.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Najteže je bilo u Kaštelima, gdje su poplavljeni brojni objekti, a valovi su dosezali visinu od čak sedam metara.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Iako se voda povukla, šteta je ostala, a mještani, ogorčeni na grad, sami čiste rivu jer vatrogasci ne stižu zbog brojnih drugih intervencija.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
U Pomorsko meteorološkom centru Splitu rekli su da je plima izazvala plavljenje riva u više dalmatinskih mjesta, ali voda se brzo povukla, osim u Kaštelima, gdje su objekti ostali poplavljeni.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Vatrogasci su zaprimili oko 200 poziva građana zbog poplavljivanja objekata, a u Kaštelima su nastavili s ispumpavanjem vode iz poplavljenih prostora.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Vatrogasni zapovjednik Kaštela, Darko Maretić, izjavio je da je ovo najteža ciklona u posljednjim desetljećima, ističući da se nikada nisu dogodile poplave ovakvog razmjera.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Na terenu su bile četiri vatrogasne ekipe koje su radile na ispumpavanju restorana i poslovnih objekata.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
U Splitu su, uz visoku plimu, zabilježeni i jaki udari vjetra koji su u noći kod Palagruže stvarali valove do osam metara visine, a brzina juga dostigla je 130 kilometara na sat.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
U Šibeniku je i dalje poplavljena gradska četvrt Dolac i cijela riva.
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
