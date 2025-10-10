Naši Portali
Krađa u Dubravi

FOTO Policija traga za ovim muškarcem: Prepoznajete li ga s fotografije?

Večernji.hr
10.10.2025.
u 15:07

Riječ je o muškarcu starom oko 35 godina, visokom između 180 i 185 centimetara.

Zagrebačka policija traga za nepoznatim muškarcem koji je u subotu, 30. kolovoza oko 17.20 sati, počinio kazneno djelo teške krađe u trgovini u Dubravi, u Ulici Dubrava. Kako je priopćila Policijska uprava zagrebačka, krađa je počinjena na štetu trgovačkog društva, a slučaj se vodi prema članku 229., stavku 1., točki 2. Kaznenog zakona.

Policija je objavila fotografiju osobe za koju se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom kaznenom djelu. Riječ je o muškarcu starom oko 35 godina, visokom između 180 i 185 centimetara. U trenutku počinjenja kaznenog djela bio je odjeven u tamnoplavu majicu kratkih rukava s natpisom na prsima, kratke traper hlače, tamnoplavu šiltericu s bijelim natpisom te crne tenisice s bijelim uzorkom.

Iz Policijske uprave zagrebačke pozivaju građane da, ako imaju korisne informacije o osobi s fotografije, o tome obavijeste policiju pozivom na broj 192. Također, informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese zagrebacka@policija.hr.

