Roditelji iz Dubrave ne odustaju: Nema odgovora na naše zahtjeva, spremamo niz kvartovskih prosvjeda po Zagrebu

Udruga "Roditelji za djecu" najavila je novi prosvjed u Dubravi protiv međuvršnjačkog nasilja, nakon što prije desetak dana organizirala veliko okupljanje zbog učestalih obračuna maloljetničkih bandi. Novi prosvjed planiraju nakon isteka roka od dva tjedna koji su dali institucijama da odgovore na njihove zahtjeve, piše N1.

– Nema nikakvog odgovora na naše zahtjeve. U Retkovcu se stanje malo popravilo, no policije nema nigdje, bar ne da ih mi vidimo na mjestima gdje se krećemo. Maloljetničke bande opet su viđene u subotu, moje je dijete nakon prosvjeda dobilo nekakve prijetnje – ispričala je za N1 Helena Ančić, predsjednica udruge. Rekla je kako je svjesna da maloljetničko, međuvršnjačko nasilje nije problem koji se može riješiti preko noći no krajnje je vrijeme, smatra, da se sustav ozbiljnije aktivira.

– Ljudi su u strahu i ne žele istupati, i zato sam se odlučila aktivirati jer ovo što se događa u Dubravi, Retkovcu, Novom Jelkovcu nije normalno. Tri napada u jednom danu, u razmaku od dva sata, to da djecu tuku daskama s klupa – podsjetila je. Dodala je i kako je majka najteže pretučenog dječaka vidjela počinitelja kako se slobodno šeće ispred škole, nakon čega je nazvala policiju i pitala: "Zar ja trebam sama to dijete dovest u policiju?"

Tvrdi kako joj se javljaju roditelji s područja Jelkovca i Dubrave s pričama da se problemi u školama I incidenti među djecom guraju pod tepih. – Znate zašto? Zato što je lakše okrenuti glavu nego nešto učiniti. To su sve djeca koja će proći kroz sustav, tu su od petog do osmog razreda i profesori čekaju da to prođe. Naravno da u tom sustavu ima divnih iznimaka, ne generaliziram, ali govorim o iskustvu ljudi koji me zovu. Dolazimo do toga da u svakoj školi imamo bar jedno dijete koje zlostavlja cijeli razred – rekla je Ančić.

Glavni zahtjev prosvjednika je smanjenje dobne granice kaznene odgovornosti s 14 na 12 godina. – To ne znači da mi želimo da ta djeca idu u zatvor, želimo da idu u popravni dom i da se tamo rehabilitiraju – objasnila je H. Ančić. Nasilna djeca, dodala je, znaju da za njih nema posljedica te se nakon prolaska kroz sustav vraćaju starim navikama.

– Treba nam psihološka pomoć, i za tu djecu koja čine nasilje i za žrtve – istaknula je. Također, jedan od ključnih zahtjeva je povratak kvartovskih policajaca. Predsjednica udruge kazala je da neće odustati te da se prosvjedi nastavljaju i šire. – Organizirat ćemo ponovno prosvjed, ovoga puta ispred Kulturnog doma u Dubravi da ujedinimo prvo cijelu Dubravu, a onda ćemo ići kvart po kvart. Već su mi se javili i roditelji u Prečkom, pozivam sve da nam se pridruže i da zaštitimo našu djecu – istaknula je.