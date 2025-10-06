Naši Portali
BREAKING
Tragičan kraj potrage u Sloveniji: Pronađena tijela braće iz Kaštela
OGLASILA SE i POLICIJA

Drama u Zagrebu: Naoružan puškom i u maskirnom odijelu ušetao u autobus

Utvrđeno je da je riječ o airsoft pušci, a protiv mladića slijedi kriminalističko istraživanje i odgovarajuća prijava.

U Zagrebu je danas popodne izazvao paniku mladić koji je viđen s puškom i kacigom na glavi na autobusnoj stanici na Aveniji Dubrovnik. Kako piše 24sata, mladić je stajao s puškom u rukama, a prolaznici su se razbježali. Nedugo zatim ušao je u ZET-ov autobus linije 219.

Zagrebačka policija potvrdila je za 24sata da su dojavu o incidentu zaprimili oko 14:40 sati te su ubrzo priveli 20-godišnjaka. Utvrđeno je da je riječ o airsoft pušci, a protiv njega slijedi kriminalističko istraživanje i odgovarajuća prijava. Video mladića s puškom možete pogledati OVDJE.

Podsjetimo, prije tri tjedna sličan slučaj dogodio se u Splitu, gdje je 19-godišnjak izazvao uzbunu dok je hodao s airsoft puškom po Bilicama. Tada mu je replika oduzeta, a protiv njega je podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. Prema zakonskim odredbama, za taj prekršaj propisana je novčana kazna u iznosu od 660 do 5.300 eura ili kazna zatvora do 60 dana.

Avatar rubinet
rubinet
17:33 06.10.2025.

"naoružan s puškom" Valja puškom!

Avatar Matija22
Matija22
17:31 06.10.2025.

Ima sreće što nije u Americi tamo policajci prvo pucaju pa onda pitaju.

Avatar rubinet
rubinet
17:32 06.10.2025.

"u maskiranom odjelu"? Umjesto maskirnom odijelu...

