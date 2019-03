Podignuta optužnica protiv HDZ-ova načelnika zbog silovanja: Ona je prostitutka

DORH je protiv HDZ-ova načelnika općine Lasinja kod Siska podigao optužnicu zbog silovanja, a danas je to na svom Facebook profilu objavio zastupnik Živog zida Ivan Pernar.

– U svezi upita obavještavam Vas da je Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu, nakon provedene istrage, dana 28. veljače 2019. podiglo optužnicu protiv Ž. P. (1965.) zbog kaznenog djela protiv spolne slobode – silovanje, opisano u članku 153. stavku 1. u svezi članka 152. stavka 1. Kaznenog zakona/11, a koje je počinjeno dana 16. kolovoza 2018. u Lasinji – odgovor je Županijskog državnog odvjetništva u Karlovcu koji je dobio dnevnik.hr.

Oglasio se i načelnik Općine Lasinja Željko Prigorac.

– Nešto se radi na tome, ali to ćemo još vidjeti. To je potpuna neistina, blamaža koja ide prema meni – rekao je on. No, informaciju da je podignuta optužnica još nema.

– A navodno da jest. Ja nisam trenutno tu, vraćam se u subotu. Vidjet ćemo što će Optužno vijeće s tim jer dokaza nema nikakvih. Radi se o ženi koja je došla živjeti u Lasinju. Neću javno iznositi, ali ona je prostitutka. Ona je bila protiv mene kao načelnika Općine, stalno pisala, ja se na to nisam obazirao i tako je došao jedan kontakt koji se dogodio oko nečega gdje je bilo i tako... Ona je iskoristila prigodu i prijavila i to je tako – rekao je Prigorac.