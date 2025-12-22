Dvojica svjetskih vođa zbog ovoga bi mogli zadati ozbiljan udarac Trumpu: 'To su uspješno radili i tijekom 2025.'

Američki predsjednik Donald Trump suočava se s pojačanim kritikama o svom fizičkom i kognitivnom stanju, što bi, prema stručnjacima, mogli iskoristiti svjetski lideri poput ruskog predsjednika Vladimira Putina i kineskog čelnika Xi Jinpinga. Nedavna magnetska rezonanca, za koju Bijela kuća tvrdi da je pokazala normalne rezultate, nije smirila zabrinutost javnosti. Modrica na Trumpovoj desnoj ruci i višestruki trenuci u kojima je izgledao kao da spava tijekom sastanaka dodatno su njegovo zdravlje stavili u fokus. Podsjetimo, Trump se pohvalio da je "odlično" položio tri kognitivna testa u svojim opsežnim izjavama. Dok zabrinutost oko zdravlja i njegove mentalne spremnosti i dalje raste, posebno nakon njegovog opširnog govora ranije ovog tjedna, u kojem je navodno zaspao na nekoliko događaja, uključujući sastanak kabineta, i njegove kontroverzne objave na Truth Social o pokojnom filmašu Robu Reineru. Trump je u petak podsjetio publiku u Sjevernoj Karolini da je "odlično položio" nekoliko kognitivnih testova i da je u "savršenom zdravlju", javlja Independent.

Mark Shanahan, izvanredni profesor političkog angažmana na Sveučilištu u Surreyju, upozorio je u razgovoru za inews.co.uk da bi Rusija i Kina mogle iskoristiti Trumpovo stanje za promicanje vlastitih interesa. "Trumpov ugled među svjetskim čelnicima već je krhak. Lideri poput Putina i Xija vidjet će svaku slabost kao priliku, što su već uspješno radili tijekom 2025.“, izjavio je Shanahan. Dodao je da tradicionalni saveznici sve više doživljavaju Trumpa kao nepouzdanog partnera.

Shanahan je također upozorio na reakciju američke javnosti. "Kada je pad Joea Bidena postao očit, javnost se brzo okrenula protiv njega. Ako Trumpovo zdravlje oslabi, čak i njegovi pristaše izvan jezgre MAGA-e neće oklijevati izraziti nezadovoljstvo".

Trump je u subotu pokušao ugasiti spekulacije, ističući da je 'odlično prošao' nekoliko kognitivnih testova i da je „u savršenom zdravstvenom stanju“. "Učinio sam nešto što nijedan drugi predsjednik nije – polagao sam kognitivne testove, i to nije lako", izjavio je, pokušavajući uvjeriti javnost u svoju sposobnost. Kontroverze oko Trumpova zdravlja dolaze u osjetljivom trenutku, dok se SAD suočava s globalnim izazovima, uključujući napete odnose s Rusijom i Kinom. Analitičari upozoravaju da bi bilo kakav znak slabosti američkog predsjednika mogao imati dalekosežne posljedice za međunarodnu ravnotežu snaga, piše Express.