Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 13
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
ŠIRE SE SPEKULACIJE

Dvojica svjetskih vođa zbog ovoga bi mogli zadati ozbiljan udarac Trumpu: 'To su uspješno radili i tijekom 2025.'

Trump
Reuters/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
22.12.2025.
u 06:11

Modrica na Trumpovoj desnoj ruci i višestruki trenuci u kojima je izgledao kao da spava tijekom sastanaka dodatno su njegovo zdravlje stavili u fokus

Američki predsjednik Donald Trump suočava se s pojačanim kritikama o svom fizičkom i kognitivnom stanju, što bi, prema stručnjacima, mogli iskoristiti svjetski lideri poput ruskog predsjednika Vladimira Putina i kineskog čelnika Xi Jinpinga. Nedavna magnetska rezonanca, za koju Bijela kuća tvrdi da je pokazala normalne rezultate, nije smirila zabrinutost javnosti. Modrica na Trumpovoj desnoj ruci i višestruki trenuci u kojima je izgledao kao da spava tijekom sastanaka dodatno su njegovo zdravlje stavili u fokus. Podsjetimo, Trump se pohvalio da je "odlično" položio tri kognitivna testa u svojim opsežnim izjavama. Dok zabrinutost oko zdravlja i njegove mentalne spremnosti i dalje raste, posebno nakon njegovog opširnog govora ranije ovog tjedna, u kojem je navodno zaspao na nekoliko događaja, uključujući sastanak kabineta, i njegove kontroverzne objave na Truth Social o pokojnom filmašu Robu Reineru. Trump je u petak podsjetio publiku u Sjevernoj Karolini da je "odlično položio" nekoliko kognitivnih testova i da je u "savršenom zdravlju", javlja Independent. 

Mark Shanahan, izvanredni profesor političkog angažmana na Sveučilištu u Surreyju, upozorio je u razgovoru za inews.co.uk da bi Rusija i Kina mogle iskoristiti Trumpovo stanje za promicanje vlastitih interesa. "Trumpov ugled među svjetskim čelnicima već je krhak. Lideri poput Putina i Xija vidjet će svaku slabost kao priliku, što su već uspješno radili tijekom 2025.“, izjavio je Shanahan. Dodao je da tradicionalni saveznici sve više doživljavaju Trumpa kao nepouzdanog partnera.

Shanahan je također upozorio na reakciju američke javnosti. "Kada je pad Joea Bidena postao očit, javnost se brzo okrenula protiv njega. Ako Trumpovo zdravlje oslabi, čak i njegovi pristaše izvan jezgre MAGA-e neće oklijevati izraziti nezadovoljstvo". 

Trump je u subotu pokušao ugasiti spekulacije, ističući da je 'odlično prošao' nekoliko kognitivnih testova i da je „u savršenom zdravstvenom stanju“. "Učinio sam nešto što nijedan drugi predsjednik nije – polagao sam kognitivne testove, i to nije lako", izjavio je, pokušavajući uvjeriti javnost u svoju sposobnost. Kontroverze oko Trumpova zdravlja dolaze u osjetljivom trenutku, dok se SAD suočava s globalnim izazovima, uključujući napete odnose s Rusijom i Kinom. Analitičari upozoravaju da bi bilo kakav znak slabosti američkog predsjednika mogao imati dalekosežne posljedice za međunarodnu ravnotežu snaga, piše Express.

Poljska povlači potez kakav Europa nije vidjela desetljećima: Aktivira oružje koje je zabranjeno
Ključne riječi
Vladimir Putin Xi Jinping Donald Trump

Komentara 2

Pogledaj Sve
BA
barondi
07:16 22.12.2025.

Nisam simpatizer Trumpa, ali ova nategnuta teza o njegovim kognitivnim sposobnostima koje plasiraju mediji iz WOKE zajednice je krajnje licemjerna. To su oni isti mediji koji su cijeli svijet četiri godine uvjeravali u oštroumnost senilnog Bidena, a on jadan odd početka mandata nije mogao naći vrata koja vode iz prostorije.

DR
DrugStari1892
06:38 22.12.2025.

narandzasti je dobar, on ne laze, osim kad otvori usta i nesto kaze........ A sto se tice nekog "ugleda" prema njemu.... Svi svjetski drzavnici dobro znaju da je on jedan komad budale, i to veliki

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!