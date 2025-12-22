Naši Portali
PAKET ZAKONA

Zašto je Vlada s tako važnom odlukom toliko žurila: Ovo je šest ključnih manjkavosti

Autor
Dea Redžić
22.12.2025.
u 05:47

Kašnjenja lokalnih uprava u donošenju planova često znači nedostatak infrastrukture, kapaciteta ili opravdan oprez, a ne opstrukciju

Paket Bačićevih zakona o prostornom uređenju i gradnji predstavljen je kao najveća reforma u prostornom planiranju u zadnjih deset godina koja brigu o najvažnijem hrvatskom resursu – teritoriju diže na višu raznu. Nejasno je zašto je s toliko važnom odlukom Vlada toliko žurila i tvrdoglavo gurala set vrlo osjetljivih i kompliciranih odredbi unatoč brojnim kritikama struke. Rasprava u Saboru izgledala je kao bitka za moć nad prostorom umjesto da u središtu rasprave prostor bude glavna supstanca, a nova pravila temelj na kojem će Hrvatska u budućnosti upravljati svojim teritorijem. No umjesto jasnih pravila, usvojene su izuzetno komplicirane odredbe, bez definiranja ključnih pojmova. Kompliciran jezik u zakonima rijetko je slučajan, a tu leži temeljni problem Bačićeve "reforme".

Ključne riječi
Vlada RH Bačićevi zakoni Zakon o gradnji zakon o prostornom uređenju

Komentara 1

ZO
Zorica48
06:54 22.12.2025.

Kako se sve poklopilo. Pozar Vjesnikovog nebodera i Bacicevi zakoni. Bacic odmah izjavio da ce rusenje biti u 12.mjesecu. Sada doticni.nezna kada i kako. Zanimljivo nismo dobili podatke sto su nasli istrazitelji. Nismo.saznali.naziv zastitarske tvrtke pa i zo gdje suu bili zastitari tu noc. Neboder nije bio zakljucan? Navodno uredjaj za dojavu pozara bio.iskljucen. Kako je to Upravitelj iz Sesveta vodio brigu o neboderu. I zamisli taj Upravitelj bas dva mijeseca prije pozara promjeni.policu osiguranja sa 7.300.000 na 53.000.000 eura. Neboder od 16.katova zapalili.neki.klinci sa papiricima. I jasno dijeca pustena iz pritvora. Cudno , a mozda i nije. Oni su bili u neboderu i palili papirice ali jos je netko bio. Ali jedno je sigurno.da je neboder u vlasnistvu grada, odmah bi.hadeze i oporba zagrebacka trazila ostavku Tomasevica, a sigurno i nove izbore. Dobro ,.da je neboder u vlasnistu grada mozda se pozar nebi.dogodio. Sada cekamo koliko ce se.nebodera sagraditi na tom mijestu i tko ce biti investitori. Znani ili SKRIVENI.

