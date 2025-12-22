Naši Portali
DIPLOMATSKI NEUSPJEH

Što se događa? Analitičari upozoravaju: 'Macron je izdao Merza i zna da će za to platiti cijenu'

merz macron
Reuters/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
22.12.2025.
u 06:48

Unatoč nesuglasicama, postignut je napredak: EU je odobrila zajam od 90 milijardi eura za Ukrajinu, podržan proračunom Unije. Njemački dužnosnici naglasili su da zajam neće opteretiti nacionalne financije

Njemački kancelar Friedrich Merz doživio je diplomatski neuspjeh na summitu EU-a u Bruxellesu, pokušavajući uvjeriti čelnike da se 210 milijardi eura zamrznute ruske državne imovine iskoristi za pomoć Ukrajini. Ključni saveznik, francuski predsjednik Emmanuel Macron, 'iznevjerio' je Merza, pridruživši se Belgiji i Italiji u protivljenju prijedlogu zbog pravnih i financijskih rizika, piše Financial Times. "Macron je izdao Merza i zna da će za to platiti cijenu", izjavio je visoki diplomat EU-a, dodajući da je francuski predsjednik, oslabljen domaćom političkom nestabilnošću, bio prisiljen stati uz talijansku premijerku Giorgiju Meloni, dodao je diplomat. Merz nastoji oživjeti francusko-njemački motor EU-a, no suočava se s Francuskom ograničenom visokim javnim dugom i Macronovom slabošću u posljednjem mandatu. "U Bruxellesu raste osjećaj da je Berlin veliki igrač, dok francuski utjecaj slabi", rekla je Georgina Wright, analitičarka German Marshall Funda, javlja Financial Times.

Još jedna žarišna točka summita bio je trgovinski sporazum EU-a s Mercosurom. Merz je mjesecima inzistirao na potpisivanju do kraja prosinca, prijeteći glasovanjem u kojem bi Francuska bila nadjačana. No, Macron je, uz neočekivanu podršku Meloni, osigurao odgodu od nekoliko tjedana, uskrativši Merzu političku pobjedu. "Francuska je možda dobila nekoliko tjedana, ali izgubila je bitku", rekao je Joseph de Weck, analitičar Instituta za istraživanje vanjske politike.

Unatoč nesuglasicama, postignut je napredak: EU je odobrila zajam od 90 milijardi eura za Ukrajinu, podržan proračunom Unije. Njemački dužnosnici naglasili su da zajam neće opteretiti nacionalne financije. 

Summit je naglasio novu dinamiku između Berlina i Pariza. Dok Merz pokušava prevladati neodlučnost svog prethodnika Olafa Scholza, Macronova nesposobnost za financijske obveze koči zajedničke inicijative. "To je potpuna zamjena uloga. Sada je Pariz taj koji ne može ispuniti dogovor", rekao je Mujtaba Rahman iz Eurasia Groupa. Analitičari upozoravaju da bi daljnje napetosti mogle ugroziti projekte poput zajedničkog borbenog zrakoplova vrijednog 100 milijardi eura, gdje francuski Dassault i njemački Airbus ne mogu riješiti sporove.

Iako se Francuska i Njemačka slažu oko podrške Ukrajini i potrebe za većom europskom autonomijom, temeljne razlike ostaju. Merz je prihvatio francuske ideje o strateškoj autonomiji i trgovinskoj zaštiti, ali u Bruxellesu raste dojam da Francuska daje prednost nacionalnim interesima. "EU nikada nije bila toliko francuska, zahvaljujući Macronu, ali Francuska se smanjuje“, zaključila je Wright, piše FT. 

U jedan ujutro objavljeno je oštro upozorenje iz Kremlja
Rusija rat u Ukrajini Ukrajina

TR
trpimir2022
06:52 22.12.2025.

Izdati luđeg od sebe, pa i nije tako strašno, prije pohvalno.

II
Ivo_ivicc
06:58 22.12.2025.

Izgleda da smo pukli ko tikva.To je totalni neuspjeh.Narodu u Europi došla voda do grla štrajkovi neimaština a narod plaća cijenu...Svi ćemo mi jedan dan pokucati kod Rusa jer se nema kud...

