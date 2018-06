Mamićevi odvjetnici morali u Osijeku kupiti odijela, a kupili su - identična

Mamićevi odvjetnici Ivan Stanić i Nikola Mandić neplanirano su u Osijeku proveli noć na srijedu. Kako su u utorak u Slavoniju stigli u riflama, trebala im je elegantnija odjeća za objavu presude pa su si u Osijeku morali nabaviti odijela - i ne samo da su si za tu prigodu kupili nova, nego su kupili potpuno identična odijela.

Mandić i Stanić tako su se pojavili na presudi u jednakim plavim sakoima i hlačama te bijelim košuljama, a oko vrata su vezali i iste plave kravate. Jedan je, samo, odabrao parišku, a drugi kraljevsko plavu, no nijanse se jedva razlikuju. Kako doznajemo, njih su dvojica, kao branitelji, stigli u utorak na ročište u istrazi koja se vodi zbog paljenja vikendice Radovana Ortynskog, bivšeg glavnog državnog odvjetnika.

Planirali su se vratiti isti dan doma u Zagreb, pa sutradan ponovno put Osijeka na presudu Mamićima. No, jedan im je osječki kolega savjetovao da prenoće u Osijeku, jer će ih manje stajati nova odijela, nego put do Zagreba i natrag do Slavonije. Oni su ga, tako, i poslušali.