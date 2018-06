Evo što bi braća Mamić i Pernar u slučaju pravomoćnosti morali vratiti državi

Bivši čelnik i sadašnji savjetnik Dinama Zdravko Mamić, njegov brat Zoran Mamić i poreznik Milan Pernar temeljem nepravomoćne presude osječkog Županijskog suda morat će vratiti državi oko 80 milijuna kuna, koliko su sebi pribavili imovinske koristi.

Budući da je po mišljenju tužiteljstva kaznenim djelima Zdravku Mamiću pribavljena protupravna imovinska korist u iznosu od 52,03 milijuna kuna, sud je naredio oduzimanje te koristi u tom iznosu od Zdravka Mamića, ali i njegove supruge i kćerke.

Osim novca na popisu imovine koju će u slučaju pravomoćnosti presude oduzeti država su stanovi i garaže još neke nekretnine poput dviju šuma, brod, te automobil Bentley i Audi.

Iako je tužiteljstvo smatralo da je Zoranu Mamiću pribavljena korist u iznosu od 38,1 milijun kuna, sud je zaključio kako nije nepobitno dokazana tvrdnja tužiteljstva o šteti za državni proračun, te naredio oduzimanje protupravne imovinske koristi, u iznosu od 25,8 milijuna kuna.

Sud smatra da je i prvookrivljeni Milan Pernar također ostvario protupravnu imovinsku korist u iznosu većem od dva milijuna kuna, pa kuća u vlasništvu njegove bivše supruge Tajane Pernar i automobil VW EOS, kao dio protupravne imovinske koristi postaje vlasništvo RH.

Svu protupravnu imovinsku korist okrivljenici su dužni predati u vlasništvo u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude, a sve okrivljenike sud je obvezao na plaćanje troškova postupka, u paušalnom iznosu od 10 tisuća kuna, dok će se o preostalim troškovima odlučiti naknadno.

Osječki Županijski sud je u srijedu je, temeljem nepravomoćne presude kojom je Zdravko Mamić osuđen na šest i pol godina zatvora, dao nalog za njegovim uhićenjem i odredio mu istražni zatvor s obzirom na to da je zatvorska kazna na koju je osuđen dulja od pet godina.

Mamić je dan uoči objave presude otišao u BiH, odakle je nakon objave presude iz Međugorja poručio da se ne vraća u Hrvatsku i da će se iz Hercegovine "boriti" do pravomoćnosti presude.

Njegov brat Zoran osuđen je na četiri godine i 11 mjeseci zatvora, bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović na tri godine zatvora, a poreznik Milan Pernar na četiri godine i dva mjeseca zatvora.

Oni se također nisu pojavili na objavi presude prema kojoj su suodgovorni za izvlačenje oko 116 milijuna kuna iz toga kluba.

Fiktivno i naknadno sačinjen aneks

Sud je nepravomoćno utvrdio da je antidatiran aneks o podjeli transfernog obeštećenja za igrača Luku Modrića, a provedenim grafološkim vještačenjem utvrđeno je da se na dokumentu nalazi nevjerodostojan Modrićev potpis, iz čega proizlazi da se radi o fiktivno i naknadno sačinjenom aneksu, te da Modrić nije imao pravo na podjelu transfernog obeštećenja iz Dinama u engleski Tottenham.

Obrazlažući presudu sudac Darko Krušlin kazao je kako je nedvojbeno utvrđeno da Milan Pernar, na poticaj Zorana Mamića nije utvrdio izvor prihoda za svu Mamićevu imovinu, iako je to bio dužan učiniti. No, sud drži da dokazi nisu nedvojbeno doveli do zaključka da je Zoran Mamić dao mito Pernaru, i da je on mito primio pa ih je u tom dijelu 1. točke optužnice oslobodio optužbi.

Pernara se također teretilo da je, tijekom 2015., protuzakonito umanjio porezne obveze Zorana Mamića, s osnova PDV-a i poreza na dobit, za više od 900 tisuća kuna, iako je presudom Visokog upravnog suda bilo utvrđeno da se te obveze trebaju umanjiti samo za 50 tisuća kuna, a za što mu je Zoran Mamić kao nagradu također isplatio točno neutvrđenu novčanu naknadu.

Iako je nedjelo ostalo u pokušaju jer su Pernarovi nadređeni ukinuli njegovo rješenje sud smatra kako je Zoran Mamić poticao Pernara, obećanjem mita, koje mu je zasigurno isplaćeno, jer je vještačenjem utvrđen ogroman nesrazmjer Pernarove imovine i prihoda, koji je mjesečno iznosio 14 tisuća kuna.

Sporno je bilo pitanje ima li igrač Dejan Lovren pravno na podjelu transfernog obeštećenja. Utvrdili smo da je aneks ugovora za Lovrena antidatiran i da je sačinjen na obrascu koji se nije mogao koristiti u vrijeme kada je aneks sačinjen, kazao je sudac Krušin.

Što se tiče tvrdnje obrane da je aneks sačinjen kako bi se porez od Lovrenovog transfera u francuski Lyon isplatio u Hrvatskoj, sud smatra da ako je takav aneks postojao, u vrijeme kada se tvrdi da je sačinjen, onda bi morao postojati u knjigovodstvu Dinama i knjigovodstvu Dejana Lovrena, ali takvog aneksa nigdje nije bilo, što dokazuje da igrač nije imao pravo na podjelu transfera, ocijenio je Krušlin.

Sud smatra kako je očito je da su ove radnje bile povezane s poreznim nadzorom u Dinamo, kojim je utvrđeno da klub daje pozajmice fizičkim i pravnim osobama, čije se vraćanje prolongira te da je cijela operacija smišljena, kako bi se iz Dinama, preko računa Dejana Lovrena sredstva isplatila Zoranu Mamiću, da bi vratio pozajmice, koje je dobio od kluba, u iznosu većem od 24 milijuna kuna.

Sud smatra kako je antidatiran i aneks o podjeli transfernog obeštećenja za igrača Luku Modrića, a provedenim grafološkim vještačenjem utvrđeno je da se na dokumentu nalazi nevjerodostojan Modrićev potpis, iz čega proizlazi da se radi o fiktivno i naknadno sačinjenom aneksu, te da Modrić nije imao pravo na podjelu transfernog obeštećenja iz Dinama u engleski Tottenham.

Temeljem toga aneksa po nalogu Zdravka Mamića na račun igrača Luke Modrića, u više navrata je uplaćeno ukupno 80,03 milijuna kuna, čime je za Dinamo nastala neosnovana obveza plaćanja predujma poreza i prireza na drugi dohodak u iznosu od 14,23 milijuna kuna, a Modriću je ukupno uplaćeno 66,9 milijuna kuna, od čega je Modrić podigao iznos 52,03 milijuna kuna, koje je predao Zdravku Mamiću te, prema njegovim uputama, članovima njegove obitelji.

