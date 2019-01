Ruše se stari stupovi, počinje dizanje temelja, stiže kontingent od 24 pilota

Na gradilištu Pelješkog mosta trenutačno su u tijeku radovi na rušenju starih stupova, koji su izgrađeni za prijašnjih radova na tom mostu prema starom projektu od kojeg se u međuvremenu odustalo.

U Hrvatskim cestama kažu da je obavljeno i završno ispitivanja testnih pilota (konstrukcijski element nalik ukopanom stupu, kojim se omogućuje temeljenje građevine na slabo nosivu tlu; naziva se i šip, dok je pilon stup visećega mosta koji prenosi opterećenje s glavnoga užeta ili kosih vješaljaka na temelj i u tlo) nakon njihove dopreme na gradilište te da 9. siječnja počinje njihovo pobijanje kako bi se provjerila adekvatnost odabrane opreme i potvrdile sve predviđene procedure kod izvedbe glavnih radova na temeljima mosta.

Nakon toga, krajem ovog mjeseca započinje i pobijanje stalnih pilota na stupnim mjestima. Prema podacima koje smo dobili iz Hrvatskih cesta, prvi kontingent od 24 pilota i to za stupna mjesta S7 i S8 stiže u Hrvatsku oko 16. siječnja, a njihovo pobijanje počinje odmah nakon obavljanja carinskih formalnosti i završnih ispitivanja pilota prije ugradnje.

Troškovi temeljenja

U Hrvatskim cestama kažu da bi prema dosadašnjim spoznajama, troškovi temeljenja trebali ostati u okviru predviđenih vrijednosti. No s obzirom na to, napominju u toj tvrtki, da se radi o temeljenju na dubinama većim od 120 metara, u krškom terenu, a imajući u vidu činjenicu da se, prema ugovoru, obračun radova provodi prema stvarno izvedenim količinama, manja odstupanja su ipak moguća.

Za temeljenje Pelješkog mosta, prema važećem projektu i građevinskoj dozvoli predviđeno je pobijanje 148 pilota.

A oprema za pobijanje pilota stigla je krajem prošle godine na gradilište mosta koji će spojiti Hrvatsku. Nju je doteglio brod za specijalne terete Zhen Hua 7 koji je dug više od 240 metara. Na njemu su bila dva remorkera za postavljanje sidara, jedno plovilo za zabijanje pilota i jedna teglenica za prijevoz tereta. Zhen Hua 7 putovao je oko mjesec dana od kineskog Šangaja do Luke Ploče u koju je uplovio kako bi obavio svu potrebnu carinsku proceduru prije nego je otplovio na mjesto gdje će se graditi most. Na brodu su bila i dva probna pilota, od kojih je jedan dug čak 130 metara.

Iz tvrtke China Road and Bridge Corporation (CRBC) su se pri tome pohvaliti da je to najduži takav pilot na svijetu. Zhen Hua 7 je inače samopotopivi brod koji se potapa do razine palube kako bi se s njega iskrcao teret. Na putu iz Kine u Hrvatsku su trenutačno i drugi brodovi koji prevoze pilote, prvi sljedeći bi trebao dovesti njih još 24, a prema najavama, još petnaestak brodova će iz Kine doći na gradilište Pelješkog mosta do veljače ove godine. A s probnim pilotima i opremom za njihovo zabijanje u Komarnu su stigli i dodatni radnici iz Kine.

Dok su trajali dodatni istražni radovi na mjestu gdje će se temeljiti most i dok se pripremalo gradilište, na terenu je bilo oko 70 radnika. Pri tome je u dvama proizvodnim pogonima u Kini na proizvodnji cijevi čeličnih pilota zaposleno još oko 160 radnika. Na vrhuncu radova na mostu koji se očekuju od sredine 2019. do konca 2020. godine, na gradilištu će biti više od 400 radnika, dok će u pogonima u Kini na proizvodnji čelične konstrukcije biti uposleno njih još oko 250. Radnici koji će graditi most bit će smješteni uglavnom u kontejnerskom naselju u samoj blizini gradilišta. CRBC je na gradnji Pelješkog mosta angažirao i domaće i to mlade stručnjake. Zapošljavaju samo mlade hrvatske inženjere građevine koji su tek završili fakultet, a kojima će to biti odlična referenca za neke buduće poslove.

Nisu ugovorili podizvođače

Kad su Kinezi dobili posao gradnje Pelješkog mosta, vrijedan 2,08 milijardi kuna, u mnogim hrvatskim tvrtkama su se ponadali da će dobiti dio tog kolača kao podizvođači radova. No, sudeći prema odgovoru iz Hrvatskih cesta koji smo dobili na pitanje koliko dio radova na mostu će izvesti podizvođači radova i koliko je njih iz Hrvatske, od toga, barem zasad, nema ništa.

- Sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Ugovoru o građenju, izvođač nakon potpisa ugovora, od naručitelja može zatražiti uvođenje novih podizvođača do maksimalno 30 posto vrijednosti ugovora. Po ugovaranju podizvođača moći ćemo ustupiti istu informaciju - kazali su nam u Hrvatskim cestama.

