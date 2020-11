Plenković uputio oštar odgovor Pantovčaku: 'Za svaku uvredu i laž dobit će odgovor'

Premijer Andrej Plenković u nedjelju je poručio da će se komunikacija njega i predsjednika Republike na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost odnositi samo na teme "koje su doticaj, sukladno Ustavu i Zakonu", a poručio je i da neće dozvoliti vrijeđanje svojih najbližih suradnika.

Rekao je to u razgovoru s novinarima upitan kako komentira nastavak oštre retorike između Ureda predsjednika Republike i Banskih dvora, nakon današnjeg priopćenja Ureda predsjednika o dostavi poziva za održavanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost.

"Mogu to komentirati otužno, smiješno, jadno, patetično, kako god želite. Nadam se da će naslovnice sutra zavapiti - 'Dosta!'. To bi isto bilo dobro", rekao je premijer te u izjavi posebno apostrofirao glasnogovornika Ureda predsjednika Nikolu Jelića kojeg je prozvao za maliciozni bezobrazluk te rekao da mu vrijeđa najbliže suradnike.

Ured Predsjednika Republike danas je, naime, poslao priopćenje koje potpisuje glasnogovornik Jelić, u kojem, među inim, stoji da predsjednik Republike Zoran Milanović nije dobio od predsjednika Vlade Plenkovića nikakav prijedlog za sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost te da je "tvrditi drugačije, kao što to putem Twittera čine iz Vlade, već viđeni primjer yutelovskog obmanjivanja javnosti".

Plenković je u izjavi novinarima podsjetio da je u petak rekao da će Uredu predsjednika RH dostaviti zaključak Vlade o primanju na znanje prijedloga mjera koje je predložila Koordinacija za domovinsku sigurnost te ponuditi nekoliko termina za održavanje sjednice VNS-a, kao i da je taj dokument dostavljen Uredu predsjednika u petak u 19.10 sati.

"Ako ova smiješna igrica - o tome da bi baš svaki dopis između jednog i drugog Ureda trebali potpisivati osobno predsjednik Vlade i predsjednik Republike - podrazumijeva da glasnogovornik Ureda predsjednika još jedan put inzistira na tome da je glasnogovornik Vlade valjda nekakva yutelova škola, onda vas kao ljude iz medija molim da na to reagirate. Dakle, mi tu vrstu jazavaca, koji su pobjegli odavde (iz Banskih dvora) iz razdoblja 2011.- 2015. sada zatičemo gore na Pantovčaku", rekao je Plenković.

Upitan nije li onda sporna i njegova komunikacija, s obzirom na rječnik koji je upravo koristio, premijer je odgovorio kako "samo citira ono što oni govore nama", referirajući se na riječi predsjednika države Milanovića koji je prije tri tjedna, govoreći o Plenkoviću, upotrijebio termin "plameni jazavac".

"Tu javnost mora znati - za svaku uvredu dobit će odgovor. Za svaku laž koju iznesu dobit će odgovor. Koliko god to bilo neprimjereno, ali tako je", naglasio je Plenković.

Uredu predsjednika predložena su tri termina za održavanje sjednice VNS-a

Naveo je i da su Uredu predsjednika u dopisu koji su poslali, predložena tri termina za održavanje sjednice VNS-a - četvrtak popodne, petak ujutro i petak popodne te dodao: "Jel' to neka tako velika drama da zahtijeva vrijeđanje danas, u nedjelju. Dok mi ovdje govorimo o COVID 19. Dajte stavite to malo u relaciju".

Novinari su ga pitali i vidi li koje je rješenje za prekid ovakve vrste komunikacije koja "nije u interesu države", a premijer je poručio kako nije pitanje kada će takva komunikacija prestati, nego tko što govori.

"Dakle, ovo što mi moramo odgovarati - na ovaj bezobrazluk koji potpisuje glasnogovornik Ureda predsjednika prema svom kolegi koji je rođen 1993. godine - je jedan bezobrazluk koji ja neću dopustiti… da mi netko tako vrijeđa najbližeg suradnika. Razumijete? Vi njih to morate pitati. Odakle takav maliciozni bezobrazluk. Gdje je to gospodin (Nikola) Jelić naučio. U koju je on to školu išao. To je pravo pitanje. Ne kad ćemo stati - nego tko što govori. I nema znaka jednakosti", poručio je.

Upitan kako će onda izgledati komunikacija između njega i predsjednika Republike na sjednici VNS-a, Plenković je kratko odgovorio: "Samo teme koje su doticaj sukladno Ustavu i Zakonu. Točka".