Predsjednik optužio Vladu da ne poštuje zakone: Ugrožava li sukob Milanovića i Plenkovića funkcije države?

Sporenja između hrvatska dva politička brda, Pantovčaka i Banskih dvora prelaze iz faze osobnog sporenja predsjednika, Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića i, sudeći prema tonu zadnjeg priopćenja iz Ureda predsjednika, sada se radi već o stvarnom ometanju sustava nacionalne sigurnosti.

Naslov priopćenja iz Milanovićeva ureda kaže, naime da “Vlada i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti ne poštuju zakone i propise”, a završava s optužbom da Plenković i njegovi ministri “zaobilaze Vijeće za nacionalnu sigurnost (koje je po zakonu središnje tijelo sustava domovinske sigurnosti) i Predsjednika Republike”!

Jasnije rečeno, Pantovčak optužuje Vladu da “preskaču” Milanovića i uređuju pitanja nacionalne sigurnosti, dakle ona iz zajedničke domene rezervirane za premijera i predsjednika RH, mimo predsjednika države.

Tko koga zaobilazi?

Događa se to tjedan dana nakon što je Plenković bio naložio potpredsjedniku Vlade RH, ministru Tomi Medvedu da organizira sjednicu Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti kako bi se raspravilo donošenje mjera i odluka vezanih uz suprostavljanje radikalizaciji, ekstremizmu, terorizmu i govoru mržnje.

Istodobno, Plenković je time odbio prijedlog i zahtjev Milanovića da se, zbog tih problema prvo organizira sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost (VNS), koje je, inače, prema zakonu središnje državno tijelo za donošenje odluka vezanih uz nacionalnu sigurnost. Koordinacija je, ustvari Vladino tijelo, šireg je sastava, a na njoj ima mjesta tek za jednu osobu s Pantovčaka, savjetnika predsjednika za obranu i nacionalnu sigurnost, Dragana Lozančića.

VNS, naprotiv užeg je sastava, okuplja i predsjednika države i premijera, “državne” ministre i šefove tajnih službi, a odluke se donose isključivo konsenzusom premijera i predsjednika. Razlog za ovakvo već dramatično priopćenje, Pantovčak pronalazi u objavi sa zatvorenog dijela zadnje sjednice vlade, u četvrtak, gdje stoji da je “primila na znanje izvješće Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti o predloženim mjerama za sveobuhvatan, sustavan i učinkovit pristup sprečavanju radikalizacije u hrvatskom društvu”. Pantovčak u toj objavi vidi dokaz da je nastavljeno “nezakonito i nepropisno ponašanje Vlade RH i Koordinacije”.

Kako stoji u priopćenju Milanovićeva ureda, Koordinacija je prema zakonu dužna izvijestiti Predsjednika RH o zaključcima, a to, kažu nije učinila. Ministar Medved trebao je, naime nakon sjednice o zaključcima izvijestiti, osim Plenkovića, još i Milanovića, a i predsjednika Sabora, Jandrokovića. S Pantovčaka nadalje upozoravaju kako Vlada RH nema zakonsko uporište za davanje zaduženja Koordinaciji, niti ona sama može donositi mjere. Središnje tijelo sustava domovinske sigurnosti je VNS koje, “prema člancima 8. i 9. Zakona o sustavu domovinske sigurnosti, jedino odobrava planove rada Koordinacije”.

Do petka, Koordinacija nije izvijestila predsjednika Republike o svojim zaključcima, stoji u priopćenju s Pantovčaka. No, to nije sve, kažu još kako niti savjetniku predsjednika Lozančiću nije omogućeno očitovanje o zapisniku s Koordinacije. Time je, smatraju, prekršen i Poslovnik o radu Koordinacije, gdje stoji da se zapisnik sa sjednice mora dostaviti na očitovanje svim sudionicima sjednice kojima se daje rok od osam dana za očitovanje o zapisniku, odnosno daje mogućnost primjedbi na zapisnik.

“Tek nakon što se svi članovi Koordinacije očituju, zapisnik može biti usvojen i može se pripremiti Izvješće o održanoj sjednici za predsjednika Republike i predsjednika Vlade RH”, pišu u priopćenju koje završava zaključkom da Plenković i Medved ne poštuju zakone i propise te zaobilaze Milanovića.

Banožić izbjegava pozive

Koji sat prije nego je Ured predsjednika izdao priopćenje predsjednik države, Zoran Milanović sastao se i s ministrom obrane Marijem Banožićem. Konačno, jer Ured predsjednika, prije desetak je dana prozvao ministra da izbjegava predsjednikove pozive na sastanke.

Prema tada objavljenima podacima s Pantovčaka, Banožić se od šest poziva na brifing odazvao na svega dva, dok je četiri izbjegao. Potom je Banožić u svom kontra priopćenju naveo da se od 6 poziva bio odazvao na njih 4, a dva se puta bio spriječen. Kako je prošao jučerašnji brifing, nije poznato kao ni teme razgovora s obzirom na to da se nikada ne objavljuju detalji s takvih sastanaka.

No zato je poznato kako ministar obrane ubuduće želi da mu pozivi s Pantovčaka za takve sastanke dolaze službeno i da u njima bude jasno naznačen dnevni red. U Uredu predsjednika pak kažu kako je svaki poziv predsjednika službeni, a podsjećaju i kako praksa dolazaka ministara obrane na takve brifinge koji se u pravilu održavaju minimalno jednom u dva tjedna traje već jako dugo.

Na te se brifinge u pravilu, osim ministra obrane uredno poziva i načelnik Glavnog stožera oružanih snaga. A aktualni načelnik, admiral Robert Hranj, kako su potvrdili na Pantovčaku, na sve sastanke na koje je bio pozvan i ministar Banožić, uredno se odazivao.

– Vlada ima ovlasti tražiti Koordinaciju za sustav domovinske sigurnosti. Prijedlog mjera je išao slijedom zaključka Vlade od prošlog tjedna. Danas ćemo uputiti prijedlog mjera Uredu predsjednika i opcije nekoliko termina za sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost. Sve ćemo odraditi na tom sastanku – rekao je premijer

VIDEO: Milanović uručio odlikovanja pripadnicima 1. gardijske brigade Tigrovi