Plenković najoštrije osudio incident u Splitu: 'Očekujemo da se u što kraćem roku procesuiraju odgovorni'

Premijer Andrej Plenković osudio je u ponedjeljak navečer incident u Splitu gdje je skupina mladića prekinula program Dana srpske kulture, istaknuvši kako očekuju da nadležna tijela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne. "Najoštrije osuđujemo incident u Splitu tijekom kulturne manifestacije predstavnika srpske nacionalne manjine. Očekujemo da nadležna tijela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne", napisao je u objavi na X-u.
Isključivosti ili bilo kojem obliku netolerancije prema nacionalnim manjinama nema mjesta u hrvatskom društvu, dodao je. Splitska policija traga za mlađim osobama koje su u ponedjeljak prekinule program Dana srpske kulture u prostorijama Gradskog kotara Blatine, neslužbeno rekli su im da se program ne može održati u vrijeme obilježavanja pada Vukovara, te da članovi KUD-a iz Novog Sada iziđu iz prostorija. U događaju nije bilo fizičkog nasilja ni ozlijeđenih osoba, naveli su iz policije koja provodi istragu.
Neslužbeno, navodno je riječ o članovima navijačke skupine Torcide koji su prekinuli proslavu obilježavanja 'Dana srpske kulture', a koje je u Splitu organiziralo Srpsko kulturno društvo Prosvjeta. Mediji navode da su navodno mladići koji su ušli u prostorije Gradskog kotara bili u crnoj odjeći, te je netko od njih rekao da se program ne može održati u vrijeme obilježavanja pada Vukovara. Lokalni mediji pišu i da su mladići uzvikivali 'Za dom spremni'.
