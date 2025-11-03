Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 224
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
NEMA MJESTA NETOLERANCIJI

Plenković najoštrije osudio incident u Splitu: 'Očekujemo da se u što kraćem roku procesuiraju odgovorni'

Zagreb: Andrej Plenković dao je izjavu medijima nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Marina Hudoletnjak/Hina
03.11.2025.
u 22:22

Splitska policija traga za mlađim osobama koje su u ponedjeljak prekinule program Dana srpske kulture u prostorijama Gradskog kotara Blatine

Premijer Andrej Plenković osudio je u ponedjeljak navečer incident u Splitu gdje je skupina mladića prekinula program Dana srpske kulture, istaknuvši kako očekuju da nadležna tijela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne. "Najoštrije osuđujemo incident u Splitu tijekom kulturne manifestacije predstavnika srpske nacionalne manjine. Očekujemo da nadležna tijela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne", napisao je u objavi na X-u.

Isključivosti ili bilo kojem obliku netolerancije prema nacionalnim manjinama nema mjesta u hrvatskom društvu, dodao je. Splitska policija traga za mlađim osobama koje su u ponedjeljak prekinule program Dana srpske kulture u prostorijama Gradskog kotara Blatine, neslužbeno rekli su im da se program ne može održati u vrijeme obilježavanja pada Vukovara, te da članovi KUD-a iz Novog Sada iziđu iz prostorija. U događaju nije bilo fizičkog nasilja ni ozlijeđenih osoba, naveli su iz policije koja provodi istragu.

Neslužbeno, navodno je riječ o članovima navijačke skupine Torcide koji su prekinuli proslavu obilježavanja 'Dana srpske kulture', a koje je u Splitu organiziralo Srpsko kulturno društvo Prosvjeta. Mediji navode da su navodno mladići koji su ušli u prostorije Gradskog kotara bili u crnoj odjeći, te je netko od njih rekao da se program ne može održati u vrijeme obilježavanja pada Vukovara. Lokalni mediji pišu i da su mladići uzvikivali 'Za dom spremni'.

Ključne riječi
incident Split Andrej Plenković

Komentara 15

Pogledaj Sve
DP
doktor Pedersen
23:06 03.11.2025.

Jel se to meni čini ili opet nema niti jedne snimke tog masakra nad napaćenom srpskom nejači? 500 ljudi, 1000 mobitela, nula fotki. Da vjerujemo Srbima na riječ? Poznato je da se radi o vrlo istinoljublvom narodu, ali ipak...

PI
Prezime i ime
23:13 03.11.2025.

Ok gospon premijer... imam jedno pitanje za tebe i sve tvoje ministre. Kad budete nesto napravili da strpate maloljetne nasilnike sto cine skoro pa ubojstva u skolama i parkovima u pravi zatvor? Da nam nasa normalna djeca mogu slobodno icc u skolu i igrat se u parku? Dosta je prazne price i naslikavanja za medije. Gdje su konkretni potezi?

SA
Satnik1111
23:19 03.11.2025.

Hrvati su svoji na svojem. Za ove druge, pogotovo ovu oduvijek dobronamjernu manjinu, mi se živo. A o drugu plenkoviću imam svoje mišljenje.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Velika Gorica: Obilježavanje početka izrade istražne geotermalne bušotine Velika Gorica GT-1
ENERGIJA

Potvrđeni geotermalni potencijali kod Vinkovaca

– Istraživanje u Vinkovcima provedeno je prema najvišim tehničkim standardima i planiranoj dinamici projekta. Po završetku istraživanja na preostaloj lokaciji u Zaprešiću, Agencija za ugljikovodike planira izradu dodatnih bušotina na mjestima s potvrđenim potencijalom. Time ćemo uspostaviti potrebne proizvodno-utisne parove za sigurno i dugoročno korištenje geotermalne energije – kazala je Martina Tuschl, direktorica Sektora za geotermalnu energiju Agencije za ugljikovodike

Učitaj još

Kupnja