Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 184
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
NAKON SJEDNICE HDZ-A

Plenković o Milanovićevom prijedlogu: 'Njegova teza je besmislena. On maliciozno insinuira i vrijeđa suce'

Zagreb: Zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
03.11.2025.
u 18:15

Dodao je da kandidatkinju Mirtu Matić osobno ranije nije poznavao, ali da su se susreli na njezin zahtjev, u okviru konzultacija.

HDZ je u ponedjeljak održao zajedničku sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog odbora stranke. Nakon sastanka novinarima se obratio predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković.  Govoreći o identifikaciji branitelja čiji su posmrtni ostaci pronađeni i potvrđeni 29. listopada, Plenković je izrazio suosjećanje s obiteljima i naglasio važnost nastavka tog procesa. “Siguran sam da će obitelji poginulih branitelja s ovom viješću pronaći barem djelić mira nakon godina neizvjesnosti. Vlada i nadležna tijela nastavit će s potragom za nestalima u Domovinskom ratu, jer to dugujemo svima koji su dali život za Hrvatsku”, rekao je premijer.

U osvrtu na odluku predsjednika Zorana Milanovića da Saboru predloži Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, Plenković je podsjetio na razloge zbog kojih je uveden javni poziv za izbor kandidata. “Htio bih podsjetiti javnost da smo institut javnog poziva uveli kako bismo uskladili naše zakonodavstvo s preporukama Vijeća Europe i tijela GRECO-a koja se bave borbom protiv korupcije. Nismo to učinili da bismo nekome ograničavali ovlasti, kako to predsjednik Milanović maliciozno insinuira”, kazao je.

Dodao je da kandidatkinju Mirtu Matić osobno ranije nije poznavao, ali da su se susreli na njezin zahtjev, u okviru konzultacija. “Ja gospođu Matić nisam ranije poznavao, premda smo generacijski bliski. Sastali smo se na konzultacijama koje je sama zatražila, što smatram posve normalnim dijelom procesa”, rekao je Plenković, dodavši kako je i u ranijem postupku, kada se kandidirala sutkinja Artuković Kunšt, bio potpuno nepristran.

Premijer je pritom oštro kritizirao način na koji se, prema njegovim riječima, predsjednik Milanović odnosi prema pravosuđu. “Potpuno se ignorira činjenica da predsjednik Republike već godinama grubo vrijeđa suce Vrhovnog suda. Takav stav je, blago rečeno, zabrinjavajuć i indikativan”, naglasio je.

Plenković je poručio da će svi prijavljeni kandidati proći propisanu proceduru, bez ikakvog prejudiciranja. “Pravila su jasna i moraju vrijediti za sve jednako. Sabor će odlučiti, a mi ćemo nastaviti raditi na jačanju institucija i povjerenja u pravosudni sustav”, poručio je predsjednik HDZ-a.

Ključne riječi
Zoran Milanović Vrhovni sud Andrej Plenković HDZ

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
19:13 03.11.2025.

"Sabor će odlučiti" - koji licemjer.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja