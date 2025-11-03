Plenković o Milanovićevom prijedlogu: 'Njegova teza je besmislena. On maliciozno insinuira i vrijeđa suce'

HDZ je u ponedjeljak održao zajedničku sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog odbora stranke. Nakon sastanka novinarima se obratio predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković. Govoreći o identifikaciji branitelja čiji su posmrtni ostaci pronađeni i potvrđeni 29. listopada, Plenković je izrazio suosjećanje s obiteljima i naglasio važnost nastavka tog procesa. “Siguran sam da će obitelji poginulih branitelja s ovom viješću pronaći barem djelić mira nakon godina neizvjesnosti. Vlada i nadležna tijela nastavit će s potragom za nestalima u Domovinskom ratu, jer to dugujemo svima koji su dali život za Hrvatsku”, rekao je premijer.

U osvrtu na odluku predsjednika Zorana Milanovića da Saboru predloži Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, Plenković je podsjetio na razloge zbog kojih je uveden javni poziv za izbor kandidata. “Htio bih podsjetiti javnost da smo institut javnog poziva uveli kako bismo uskladili naše zakonodavstvo s preporukama Vijeća Europe i tijela GRECO-a koja se bave borbom protiv korupcije. Nismo to učinili da bismo nekome ograničavali ovlasti, kako to predsjednik Milanović maliciozno insinuira”, kazao je.

Dodao je da kandidatkinju Mirtu Matić osobno ranije nije poznavao, ali da su se susreli na njezin zahtjev, u okviru konzultacija. “Ja gospođu Matić nisam ranije poznavao, premda smo generacijski bliski. Sastali smo se na konzultacijama koje je sama zatražila, što smatram posve normalnim dijelom procesa”, rekao je Plenković, dodavši kako je i u ranijem postupku, kada se kandidirala sutkinja Artuković Kunšt, bio potpuno nepristran.

Premijer je pritom oštro kritizirao način na koji se, prema njegovim riječima, predsjednik Milanović odnosi prema pravosuđu. “Potpuno se ignorira činjenica da predsjednik Republike već godinama grubo vrijeđa suce Vrhovnog suda. Takav stav je, blago rečeno, zabrinjavajuć i indikativan”, naglasio je.

Plenković je poručio da će svi prijavljeni kandidati proći propisanu proceduru, bez ikakvog prejudiciranja. “Pravila su jasna i moraju vrijediti za sve jednako. Sabor će odlučiti, a mi ćemo nastaviti raditi na jačanju institucija i povjerenja u pravosudni sustav”, poručio je predsjednik HDZ-a.