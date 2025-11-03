Naši Portali
PRIJAVLJENO POLICIJI

Maskirani muškarci prekinuli Dane srpske kulture u Splitu: Skandirali 'Za dom spremni', neki su i 'mjerili kukuruz'

Split: Policija ispred prostora kotara Blatine gdje se trebao održati događaj SNV-a
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/4
Autor
Petra Maretić Žonja
03.11.2025.
u 20:54

Program Dana srpske kulture trebao se održat od 3. studenoga do 1. prosinca, te uključiti glazbene i dramske nastupe, izložbe, folklorne plesove i prezentaciju tradicionalne srpske kuhinje.

Skupina od pedesetak mladića s crnim kapuljačama na glavama upala su večeras u prostorije Gradskog kotara Blatine u Splitu i tako spriječili održavanje kulturnog programa koji se u sklopu Dana srpske kulture trebao održati u organizaciji srpskog kulturnog društva Prosvjeta. Kulturni program trebao je početi u 19 sati nastupima pjevačkog zbora, violinistice, dramske sekcije i plesno-pjevačkog ansambla čiji su sudionici srednjoškolci, a koji su za tu prigodu u Split doputovali iz Novog Sada. Međutim, sat vremena ranije dok se publika tek počela okupljati u dvoranu su ušli maskirani mladići u pratnji dvojice starijih muškaraca te su okupljanje zabranili.

- Ušli su unutra u prostoriju i rekli da se program ne može održati. Dok su ljudi napuštali prostoriju jer nikome nije bilo ugodno ostati, a ponajmanje se raspravljati, mladići su vikali: Hrvatska, Hrvatska i Za dom spremni, a neki su i "mjerili kukuruz"- kazao nam je jedan od organizatora kulturne večeri. Dodao je i kako nitko nije fizički napadnut niti je bilo takvih pokušaja, ali i da su neki od mladića spominjali Vukovar i kako studeni nije najbolji mjesec za održavanje Dana srpske kulture.

Program Dana srpske kulture trebao se održat od 3. studenoga do 1. prosinca, te uključiti glazbene i dramske nastupe, izložbe, folklorne plesove i prezentaciju tradicionalne srpske kuhinje. O događaju je obaviještena policija i u tijeku je prikupljanje informacija o okolnostima događaja.

Sramotni incident koji nije prvi takve vrste zadnjih mjeseci komentirali su odmah putem društvenih mreža i saborski zastupnici iz Splita. Zastupnik stranke Centar, Damir Barbir, poručio je kako je duboko potresen i zgrožen incidentom koji se dogodio u Splitu na kulturnoj manifestaciji. - Umjesto da Split pokaže svoje najbolje lice, grad kulture, tolerancije i otvorenosti, svjedočili smo sramotnom ispadu skupine od pedesetak maskiranih osoba koje su prisilile sudionike da napuste gradske prostorije. Ovo, nažalost, nije izolirani incident. Duh netrpeljivosti i mržnje pušten je iz boce već ranije, a kada ga je trebalo odlučno zaustaviti, predsjednik Vlade Andrej Plenković nije reagirao. Svojim izostankom jasne i odgovorne reakcije na ranije pojave ekstremizma, dopustio je da se klima nesnošljivosti ukorijeni i da danas svjedočimo njenim najopasnijim posljedicama. Ta odgovornost je i njegova - poručio je Barbir.  

O svemu se oglasila i splitska policija: "Danas malo poslije 18.30 sati,  zaprimljena je dojava da se skupina KUD iz Novog sada ne osjeća sigurno prilikom dolaska do objekta gradskog kotara Blatine-Škrape gdje su trebali nastupiti zbog veće grupe mlađih osoba koji su se nalazili  ispred objekta. Vozač skupine je dojavio da su se udaljili u smjeru kvarta Split 3. Žurnom intervencijom vozač i članovi KUD su pronađeni na tri lokacije i pružena im je zaštita.

Naknadno smo saznali da je dio okupljene skupine  mlađih osoba ušao u sam prostor Gradskog kotara Blatine gdje se trebala održati manifestacija i od posjetitelja zatražio da se raziđu, što su isti i učinili. Za vrijeme razilaska osobe iz skupine su u nekoliko navrata uzvikivanjem narušavali javni red i mir. U događaju nije bilo fizičkog nasilja i povrijeđenih osoba. Provodimo intenzivno kriminalističko istraživanje s ciljem identificiranja osoba iz skupine." naveli su iz PU splitsko-dalmatinske. 

Avatar Tomislav_Šubić
Tomislav_Šubić
21:06 03.11.2025.

Mislili su neki, već nas neće biti! Nima Splita do Splita!

VA
VanjaPlank
21:18 03.11.2025.

Nisu se 35 godina ispričali za ono što su učinili....grade im se kulturne ustanove dok se u srbiji otimaju vrtiči i škole Hrvatima.

JO
Joža
21:24 03.11.2025.

Šta srbi imaju kulturu

Kupnja