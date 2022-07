Odgovor premijera

Plenković: Milanović minira vladinu pomoć Hrvatima u BiH

Sve što smo mi radili on je svojim izjavama minirao. Ako nas misli zvati da se bavimo vanjskom politikom kako on to radi, bojim se da ne bi bilo ni eura, ni šengena, ni OECD-a - rekao je Plenković.