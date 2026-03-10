VIDEO Dramatična snimka iz Irana: 'Vozi brže, uništili su cijeli grad. Sve je uništeno'

Potvrđena je autentičnost snimke koja prikazuje kako udarni val od obližnjih napada u iranskom gradu Karaju razbija prozor automobila u pokretu. Video, čiju je autentičnost potvrdio BBC Verify, prikazuje razbijeno stražnje staklo vozila dok se u blizini uzdižu veliki oblaci dima. Na snimci se čuje i metež unutar automobila te pozivi vozaču da ubrza i što prije napusti napadnuto područje. "Uništili su cijeli grad" i "sve je uništeno", moglo se čuti na snimci.

Apocalyptic video from a breaking rear window shows heavy strikes from Fath Air Base (OIIF) and IRGC "Karimi Amad" barracks south of Karaj, Iran.

POV #geoposted at 35.725627,50.944336

Fath Helipad: 35.719958,50.936013 pic.twitter.com/quGu3W6fxP — OSGINT (@posted_news) March 10, 2026

BBC Verify je uspio identificirati opće područje na kojem je nastao video koristeći satelitske snimke Karaja, grada udaljenog oko 13 km od glavnog grada Teherana, ali meta napada nije jasna.