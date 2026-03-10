Naši Portali
POTVRĐENA AUTENTIČNOST SNIMKE

VIDEO Dramatična snimka iz Irana: 'Vozi brže, uništili su cijeli grad. Sve je uništeno'

Autor
Lorena Posavec
10.03.2026.
u 17:02

BBC Verify je uspio identificirati opće područje na kojem je nastao video

Potvrđena je autentičnost snimke koja prikazuje kako udarni val od obližnjih napada u iranskom gradu Karaju razbija prozor automobila u pokretu. Video, čiju je autentičnost potvrdio BBC Verify, prikazuje razbijeno stražnje staklo vozila dok se u blizini uzdižu veliki oblaci dima. Na snimci se čuje i metež unutar automobila te pozivi vozaču da ubrza i što prije napusti napadnuto područje. "Uništili su cijeli grad" i "sve je uništeno", moglo se čuti na snimci.

BBC Verify je uspio identificirati opće područje na kojem je nastao video koristeći satelitske snimke Karaja, grada udaljenog oko 13 km od glavnog grada Teherana, ali meta napada nije jasna.

rat na Bliskom istoku napad na Iran snimka Karaj Iran

Komentara 5

MP
marinko.przolica
17:33 10.03.2026.

Koje bezvezne "vijesti"... USA i Izrael masovno bombardiraju vojne ciljeve i pun je internet snimaka. I sad netko uz snimak bombardiranja kaže da je uništen cijeli grad i bbc iz nekog razloga to prenosi? Kao činjenicu? Bilo bi kad govorimo o BBC-u navesti da je BBC pogrešno na BBC arapski ili perzijski riječi "uništit ćemo iranski režim" preveo kao "uništit ćemo iranski narod"... I to je novinarstvo...

17:17 10.03.2026.

s kojim pravom i u čije ime dvije zemlje ubijaju i razaraju druge zemlje...europo jadna bijedna sluganska, srami se

PV
prcko.vita
17:17 10.03.2026.

Uništili? Tko to oni? Ja mislim da je tu naredba samo jednog senilnog 80 godišnjeg starca. I cijeli planet pati zbog njega jednoga. Baš tužno.

