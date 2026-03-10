VIDEO Dramatična snimka iz Irana: 'Vozi brže, uništili su cijeli grad. Sve je uništeno'

Potvrđena je autentičnost snimke koja prikazuje kako udarni val od obližnjih napada u iranskom gradu Karaju razbija prozor automobila u pokretu. Video, čiju je autentičnost potvrdio BBC Verify, prikazuje razbijeno stražnje staklo vozila dok se u blizini uzdižu veliki oblaci dima. Na snimci se čuje i metež unutar automobila te pozivi vozaču da ubrza i što prije napusti napadnuto područje. "Uništili su cijeli grad" i "sve je uništeno", moglo se čuti na snimci.
Apocalyptic video from a breaking rear window shows heavy strikes from Fath Air Base (OIIF) and IRGC "Karimi Amad" barracks south of Karaj, Iran.— OSGINT (@posted_news) March 10, 2026
POV #geoposted at 35.725627,50.944336
Fath Helipad: 35.719958,50.936013 pic.twitter.com/quGu3W6fxP
BBC Verify je uspio identificirati opće područje na kojem je nastao video koristeći satelitske snimke Karaja, grada udaljenog oko 13 km od glavnog grada Teherana, ali meta napada nije jasna.Napeto između dvije saveznice u Europskoj uniji. Sve je 'zakuhao' Donald Trump?
Koje bezvezne "vijesti"... USA i Izrael masovno bombardiraju vojne ciljeve i pun je internet snimaka. I sad netko uz snimak bombardiranja kaže da je uništen cijeli grad i bbc iz nekog razloga to prenosi? Kao činjenicu? Bilo bi kad govorimo o BBC-u navesti da je BBC pogrešno na BBC arapski ili perzijski riječi "uništit ćemo iranski režim" preveo kao "uništit ćemo iranski narod"... I to je novinarstvo...