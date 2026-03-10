Naši Portali
UDAR NA RUSIJU

Ukrajina uništila ruske baze dronova Shahed: Ukrajinske specijalne snage srušile ključne protuzračne sustave Rusa

VL
Autor
Večernji.hr
10.03.2026.
u 21:23

Prema tvrdnjama ukrajinske Specijalne operativne snage, napadi su pogodili i rusku pomorsku lokaciju na Krimu te uništili patrolni brod i objekte na aerodromu Kirovske koji su korišteni za upravljanje dronovima Orion.

Ukrajinske snage za dalekometne udare i specijalne operacije pogodile su rusku vojnu lokaciju koja se, prema informacijama Kyiv Posta, koristila za skladištenje i lansiranje dronova Shahed.

Prvi val udara dogodio se u subotu ujutro u okupiranom Donjecku, kada su snažne eksplozije pogodile industrijsku zonu u blizini zračne luke, izazvavši požare i sekundarne detonacije. Snimke s društvenih mreža i izvještaji medija prikazuju razorne posljedice udara unutar zgrada.

Ukrajinska vojska ističe da su u napadu korišteni američki balistički projektili ATACMS i britanske krstareće rakete Storm Shadow. "Snimke dronova Oružanih snaga Ukrajine prikazuju dvije snažne detonacije i požare u servisnim objektima kod zračne luke, za koje Ukrajinci tvrde da ih ruske snage koriste za lansiranje Shahed dronova još od 2024. godine." Potvrđuju to i ukrajinski mediji te američki Institut za proučavanje rata (ISW), dodajući da su NATO projektili, isporučeni u ograničenim količinama, probili rusku protuzračnu obranu. Na snimkama se ne vide pokušaji obrane ruskih snaga.

S druge strane, rusko Ministarstvo obrane izvijestilo je da je tijekom noći s 6. na 7. ožujka oborilo 132 ukrajinska drona iznad regija Kazan, Samara, Volgograd i Saratov, ali nije spomenuto napade na Donjeck. U subotu ujutro u Donjecku zabilježen je i drugi val eksplozija kod tvornice Tochmash, zapadno od zračne luke. Svjedoci su izvijestili o najmanje dvije snažne detonacije, a iz industrijske zone uzdizao se gust crni dim. Lokalna uprava potvrdila je veliki požar, ali bez ozlijeđenih.

U nedjelju je uslijedio novi ukrajinski napad na isti kompleks, što je izazvalo dodatne sekundarne eksplozije. Snimke pokazuju teško oštećenu trokatnu industrijsku zgradu. Ukrajinski vojni blogeri navode da je štetu vjerojatno prouzročila balistička raketa FP-9 Flamingo domaće proizvodnje, nosivosti do 850 kilograma eksploziva.

Ukrajinske Specijalne operativne snage objavile su sudjelovanje u operaciji: "uništili [su] tri ruska protuzračna sustava Pantsir-S1 koji su štitili prilazne rute projektilima prema Donjecku i okupiranom Krimu." Prema njihovim tvrdnjama, napadi su pogodili i rusku pomorsku lokaciju na Krimu te uništili patrolni brod i objekte na aerodromu Kirovske koji su korišteni za upravljanje dronovima Orion.

Napadi od 6. do 8. ožujka, u kojima su korišteni američki ATACMS, britanske krstareće rakete i ukrajinski Flamingo, uz više od stotinu udara dronovima, spadaju među najsloženije ukrajinske zračne operacije protiv ruskih ciljeva posljednjih mjeseci. Dron Shahed, iransko-ruskog porijekla, poznat je po karakterističnom „letećem krilu“ i čest je u ruskim napadima na Ukrajinu od 2022. Njegova bojeva glava nosi 50 do 90 kilograma eksploziva, dovoljno za uništavanje stambenih zgrada ili trgovina. Procjenjuje se da je Rusija samo 2025. lansirala između 50.000 i 55.000 takvih dronova prema Ukrajini.

Ukrajinska protuzračna obrana koristi lovačke zrakoplove, topove, ometače, rakete i presretačke dronove, no preciznost Shahed dronova uglavnom ovisi o ranom otkrivanju i praćenju njihovih ruta. Ukrajina već dugo traži od zapadnih saveznika više dalekometnog oružja za uništavanje mjesta lansiranja Shahed dronova. Glavne zapadne zemlje, SAD, Velika Britanija, Francuska i Njemačka, do sada su isporučile tek ograničene količine zbog straha od eskalacije s Rusijom i ograničenih zaliha.

Iranska revolucionarna garda odgovorila Trumpu: 'Mi smo ti koji će odrediti kraj rata'
Ključne riječi
Donjeck dronovi Rusija Ukrajina

