Thompson ne može ni besplatno, znamo, ali pitali smo koliko Zagreb plaća nastupe ovih izvođača: Peki, Baks, LET 3, Pocket Palma...

Iako je Marko Perković Thompson u veljači poručio da bi na dočeku brončanih rukometaša nastupio i bez honorara, Grad Zagreb to nije dopustio, pozivajući se na zaključak Gradske skupštine o zabrani korištenja spornih simbola na javnim događanjima. A mi smo pitali Grad tko je u posljednje dvije godine nastupao na manifestacijama koje financiraju te koliko su ti nastupi plaćeni.

Podsjetimo, nakon što je Grad Zagreb odustao od organizacije dočeka zbog nastupa Marka Perkovića Thompsona, Vlada je preuzela stvar u svoje ruke i odlučila organizirati proslavu na Trgu bana Josipa Jelačića. U programu je na kraju ipak nastupio Thompson, koji nije tražio nikakvu naknadu, a upravo zbog toga Grad Zagreb najavio je i ustavnu tužbu, tvrdeći da je Vlada time zadirala u ovlasti lokalne samouprave. – Ovdje više uopće ne govorimo ni o Thompsonu ni o dočeku, nego o ovlastima i pravima lokalne samouprave. Moja je dužnost štititi ta prava i zato idemo s tužbom prema Ustavnom sudu – rekao je tada gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Dodao je kako je riječ o potezu bez presedana jer nijedna Vlada dosad, tvrdi, nije organizirala događaj na javnoj površini bez suglasnosti grada. U studenom je Gradska skupština izglasala zaključak kojim se gradonačelnika poziva da osigura da se na javnim površinama i događanjima za koja Grad izdaje dozvole ne koriste obilježja, slogani ili poruke kojima se veliča ili potiče nacionalna, rasna ili vjerska mržnja, uključujući fašističke i ustaške simbole te poklič "Za dom spremni“. Takva odluka u praksi znači da Thompson nije dobrodošao na prostore kojima upravlja Grad. Riječ je pritom o izvođaču koji je tijekom prošle godine održao dva velika koncerta u Zagrebu. Na onome na Hipodromu okupilo se oko pola milijuna posjetitelja, dok je Arena Zagreb u prosincu bila ispunjena do posljednjeg mjesta. Ti su događaji, kroz najam prostora, poreze i potrošnju posjetitelja, u gradski proračun donijeli značajna sredstva.

Koga Grad plaća? Brojni drugi izvođači, pak, nastupaju na gradskim događanjima – i to uz financiranje iz proračuna. Upravo zato početkom veljače Gradu Zagrebu poslali smo upit o tome koliko je novca u posljednje dvije godine izdvojeno za glazbene nastupe na javnim događanjima. Odgovor je stigao početkom ožujka. Prema njihovim podacima, za doček Baby Lasagne u svibnju 2024. izdvojeno je ukupno 19.550 eura, za nastupe LET-a 3, Tajči, Emilije Kokić, Ante Gelo benda i DJ-a Maria Kovača. Za Dan zagrebačkih maturanata 2024. izdvojeno je 19.429,74 eura, a nastupili su Bore Balboa, Peki, Baks, Hrvoje Turcin TURKDJ, DJ Filip Jurković, Band Kings, Jakša Jordes, DJ Zordan, DJ Vermont i DJ Go Cut.

Na dočeku vaterpolista Grad je izdvojio 5.100 eura za nastup Zaprešić Boysa i DJ-a Ivana Škrinjarića, dok je isti iznos osiguran i za proslavu uspjeha hrvatskih sportaša na Olimpijskim igrama. Grad je financirao i honorar Tajči od 2.000 eura za nastup na dočeku Nove 2025. godine. Za doček rukometaša 2025., organiziran na temelju sporazuma Grada i Vlade, Grad je sudjelovao u financiranju troškova u omjeru 50 posto te je 11.600 eura izdvojeno za nastupe Daleke obale, Zaprešić Boysa, DJ-a Ivana Škrinjarića i Sudar Brass ansambla. Za Dan zagrebačkih maturanata 2025. izdvojeno je 17.937,79 eura za nastupe Hiljsona Mandele, Filipa J, Swena Zorića, TurkDJ-a, DJ Go Cuta, Zordena, banda Kings i Jakše Jordesa. Grad je financirao i Zagrebački muzejski vikend s 2.812,50 eura za nastup grupe Pocket Palma. Uz to, za koncert u čast Gabi Novak, Matije Dedića i Arsena Dedića Grad je izdvojio 6.000 eura za bend, dok su ostali izvođači nastupili bez honorara. Kada se svi navedeni iznosi zbroje, Grad Zagreb je u 2024. i 2025. godini za glazbene nastupe na javnim događanjima izdvojio ukupno oko 89.500 eura iz proračuna.